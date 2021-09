È online la prima linea d'abbigliamento per bambini lanciata da Beatrice Valli, tuttavia l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata già presa di mira da alcuni utenti del web. Preparando i fan al suo nuovo progetto, la compagna di Marco Fantini aveva promesso che i capi avrebbero avuto un prezzo accessibile a tutti. I follower dell'influencer, però, hanno ritenuto che le sue intenzioni non siano state rispettate, visto che hanno subito sottolineato come il costo, secondo loro, sarebbe davvero esagerato e sproporzionato.

I fan trovano inadeguati i prezzi dei capi di abbigliamento lanciati da Beatrice Valli

"Ma scherzi? Prezzi troppo alti", "Prezzi accessibili avevi detto": questi sono soltanto due dei commenti che l'influencer Beatrice Valli ha ricevuto da parte degli utenti sul suo profilo Instagram, in seguito alla presentazione della sua nuova linea di vestiti dedicata ai più piccoli.

In virtù del fatto che si tratta di vestiti per bambini che crescono a vista d'occhio, come ha sottolineato una mamma sui social, a molte persone è sembrato troppo dover pagare più di 100 euro per un completino. Immediatamente sono partiti i confronti con altri negozi che vendono abiti per i più piccoli, e non sono mancate le critiche per i vestiti che per alcuni hanno definito "semplici pigiamini".

D'altra parte, a Beatrice sono giunti anche parecchi complimenti per il lavoro svolto: anche questa volta, quindi, il popolo del web si è diviso in due.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne emozionata per il suo nuovo progetto

Un utente ha accusato Valli di aver perso il contatto con la realtà, visti i costi dei capi d'abbigliamento, ma già prima di lei anche "la regina delle influencer" Chiara Ferragni aveva dovuto fare i conti con critiche del genere al lancio della sua linea di abbigliamento per i più piccoli.

Nonostante le polemiche scoppiate sul web, in poche ore la collezione online di vestiti per bambini è andata completamente sold-out, con grande soddisfazione di Beatrice Valli.

Frattanto, l'ex protagonista di Uomini e donne ha preferito non rispondere alle critiche: l'influencer preferisce andare dritta per la sua strada che, attualmente, la conduce per le vie della moda. Valli ha definito questo suo nuovo progetto come il più emozionante dopo i suoi tre figli. Certamente non basterà qualche commento negativo per spegnere gli entusiasmi di Beatrice.