Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta hanno vissuto, qualche tempo fa, uno dei momenti più brutti delle loro vita da genitori. Come l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato con una serie di Instagram Story, il piccolo Ethan Domenico ha avuto un attacco di febbre molto alta che li ha costretti a rivolgersi al pronto soccorso pediatrico. Oggi, a rivelare nuovi particolari su quanto accaduto successivamente è stato il padre del bimbo, che in un'intervista rilasciata a Nuovo ha spiegato che i postumi legati alle medicine che Ethan ha dovuto assumere sono durati a lungo, anche se adesso per fortuna va tutto per il meglio.

Tanta paura per il piccolo Ethan

Nel pieno delle vacanze, Pietro e Rosa, che è in attesa del suo secondogenito, hanno dovuto affrontare un'emergenza di salute del loro primo figlio. Quello che inizialmente sembrava un banale episodio di febbre, si è trasformato in un incubo per la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne. 'Siamo corsi in ospedale, dove gli hanno fatto una puntura di cortisone contro la febbre', ha riferito Pietro, parlando del momento in cui lui e Rosa si sono resi conto che Ethan stava davvero male.

'Lui ne ha pagato le conseguenze nei giorni successivi, perché era isterico', ha proseguito l'ex corteggiatore, aggiungendo che il bimbo, che adesso ha due anni, ha impiegato molto tempo a smaltire le medicine che ha dovuto assumere.

Insomma, un grosso spavento per i due giovani genitori che al momento non sono ancora sposati. Le nozze sono state rimandate per via della prima gravidanza giunta inaspettata. Poi Perrotta e Tartaglione hanno vissuto una piccola crisi, superata brillantemente e adesso si ritrova ad attendere con gioia il secondo figlio, che sarà anche lui un maschio.

La coppia ha già scelto il nome: Mario Achille.

Rosa e Pietro più uniti che mai

Adesso che le condizioni di salute di Ethan sono tornate alla normalità, la coppia sta vivendo con più tranquillità la gravidanza. In particolare, Pietro ha raccontato che per evitare l'insorgere di gelosie tra i due fratelli, lui e Rosa stanno facendo di tutto per far abituare già da adesso il primogenito alla presenza di un fratellino, spingendo Ethan a parlare con lui attraverso la pancia della mamma.

Anche a livello di intesa di coppia, Tartaglione ha svelato che con Rosa va tutto benissimo, diversamente da quanto accaduto durante la prima gravidanza per via dell'inesperienza di entrambi. Insomma, adesso a Rosa e Pietro non rimane che rilassarsi e prepararsi per allargare la famiglia, poi chissà che dopo la nascita del piccolo, i due non decidano di convolare finalmente a nozze.