Il primo cambio di programmazione in casa Mediaset avverrà a partire dal prossimo lunedì 6 settembre. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Barbara D'Urso: la conduttrice partenopea, infatti, tornerà nuovamente in tv dopo la pausa estiva. Su Canale 5 ci sarà il ritorno del talk show Pomeriggio 5 anche se, quest'anno, andrà in onda in versione ridotta rispetto agli anni precedenti.

Mediaset, cambio palinsesti dal 6 settembre: Brave & Beautiful raddoppia la durata

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset previsto dal 6 settembre in poi, prevede che la fascia del primo pomeriggio verrà nuovamente ridisegnata per poter tornare ad ospitare Pomeriggio 5.

Così, alle ore 14:45 si partirà con un doppio episodio della soap turca Brave and Beautiful e, a seguire, sarà la volta di Love is in the air.

Alle ore 17:35, invece, la linea passerà alla diretta di Pomeriggio 5: il programma, quest'anno, andrà in onda in versione "ridotta", dato che non andrà più in onda dalle 17:15 circa, così come accadeva fino allo scorso anno.

Barbara d'Urso ritorna con Pomeriggio 5 ma in versione ridotta

Un ridimensionamento per Barbara d'Urso, la quale quest'anno cambierà anche gli argomenti del suo talk show feriale.

Non ci sarà più spazio per il gossip e la cronaca rosa, ma soltanto per l'attualità, la cronaca nera e per le storie della gente comune, la quale si racconterà in diretta televisiva con i vari inviati del programma.

Cambiamenti che, sicuramente, non passeranno inosservati agli occhi dei numerosi telespettatori che in questi anni hanno seguito la trasmissione impostata in un modo diverso rispetto a quello che sarà proposto a partire dal prossimo lunedì 6 settembre.

Si rinnova la sfida tra Pomeriggio 5 e La Vita in diretta

Come se la caverà Barbara d'Urso con questa nuova sfida autunnale che la attende su Canale 5?

Riuscirà a conquistare il gradimento del pubblico, nonostante la cancellazione della parte di spettacolo e gossip?

Il competitor da "battere" resta sempre La Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano che quest'anno andrà in onda a partire da martedì 14 settembre. Lo scorso anno, il talk show di Rai 1 ha avuto nettamente la meglio nella gara ascolti contro Pomeriggio 5, riuscendo quasi sempre a vincere la gara auditel.

Quello con Pomeriggio 5 sarà l'unico impegno televisivo per la conduttrice partenopea. Quest'anno, infatti, non ci sarà più spazio per la messa in onda di Domenica Live e Live - Non è la d'Urso, entrambi cancellati definitivamente dal palinsesto pomeridiano e serale di Canale 5.