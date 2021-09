Solo qualche giorno fa Giulia Stabile aveva chiesto agli utenti del web, attraverso una Instagram Story, di smetterla di arrogarsi il diritto di intromettersi in vicende personali. La vincitrice di Amici 20 si riferiva alle voci che volevano il suo fidanzato Sangiovanni troppo vicino alla sua deejay, SantaManu: la ballerina aveva cercato di chiarire che tra i due c'è solo una buona sintonia in campo lavorativo.

Tuttavia, sembra proprio che le parole di Giulia non siano state ascoltate dagli haters, i quali hanno continuato ad insinuare un tradimento da parte di Sangiovanni ai danni della fidanzata.

Sarà per questa ragione che, durante il suo live a Brescia, il cantante ha colto l'occasione per dire la sua e mettere a tacere quelle che lui stesso ha definito delle inutili polemiche.

Sangio chiarisce il suo rapporto con SantaManu

Il live a Brescia è stata l'occasione per Sangiovanni per chiarire la sua posizione circa le recenti polemiche che hanno coinvolto lui, Giulia e la deejay che lo segue nei suoi concerti, SantaManu. Dopo aver ringraziato la ragazza per il lavoro che svolge sul palco, il cantante ha deciso di esporsi per placare il Gossip.

"Spesso leggiamo un sacco di cose prive di senso, tipo che c'è una storia tra me e lei", ha detto il cantautore, aggiungendo che quando vi è la professionalità certe cose non accadono.

Sangiovanni ha precisato, inoltre, che lui e la deejay fanno solo musica insieme. "Volevo spegnere una volta per tutte queste inutili polemiche", ha detto il giovane artista per chiudere la parentesi al riguardo.

In seguito a queste affermazioni, sui social sono piovuti diversi commenti a sostegno dell'ex concorrente di Amici.

I fan, infatti, si augurano che la vicenda possa essere terminata una volta per tutte e che ci si possa dedicare esclusivamente alla musica.

La 'contestata' dedica della canzone Ti amo a Giulia

Durante il concerto Sangiovanni, prima di cantare la sua cover di Ti amo, ha dedicato il testo ai familiari che erano presenti allo spettacolo.

Il cantante ha dichiarato che, oltre alla musica, la famiglia è la sua compagna di vita.

Nel frattempo il pubblico incitava il nome di "Giulia" e così Sangio, con un sorriso divertito, ha aggiunto anche la fidanzata tra le persone a cui dedicare il brano. Nonostante ciò, sui social qualcuno ha insinuato che la dedica sia stata forzata.

In realtà, il cantante ha più volte coinvolto Giulia sul palco sul quale si è esibito. Ad ogni modo, oltre alle critiche sono arrivati anche diversi messaggi di supporto per Sangiovanni. I due ex artisti di Amici, d'altronde, stanno imparando che questo è il risvolto della medaglia della fama e della popolarità.