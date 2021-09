Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno fatto sognare i loro fan: l'ex coppia ha postato uno scatto che li ritraeva insieme dopo un evento musicale organizzato da RTL 102.5.

La maggior parte delle persone ha pensato ad un ritorno di fiamma (che in realtà non c'è stato), mentre Benjamin Mascolo - ex cantante del duo Benji & Fede - ha espresso un commento positivo sull'accaduto: "È bellissimo vedere che hanno un rapporto sano e felice".

La foto che ha fatto sognare

Quest'anno lo show musicale Power Hits Estate, organizzato da RTL 102.5, è stato condotto da Paola Di Benedetto.

L'ex gieffina, tra i vari cantanti presentati sul palco, ha introdotto anche il suo ex Federico Rossi. Terminato l'evento - vinto da Marco Mengoni con il brano Ma Stasera - l'ex coppia ha deciso di postare uno scatto insieme.

Paola si è mostrata mentre era a cena con Federico. Ovviamente, è bastato poco per far sognare i fan, molti dei quali hanno pensato ad un ritorno di fiamma. Rossi ha ricondiviso lo scatto e ha commentato: "Ricordo ancora quando ne parlavano di una tua ipotetica conduzione e di me sul palco". Infine l'artista si è complimentato per il traguardo raggiunto dalla sua ex compagna.

Il commento di Mascolo

Tra i vari commenti all'immagine dell'ex coppia, è arrivato anche quello di Benjamin Mascolo.

L'ex componente del duo Benji e Fede ha fatto sapere che Paola e Federico ormai non sono più una coppia. Nonostante ciò, ha sottolineato che negli anni trascorsi insieme, tra alti e bassi, sono riusciti a superare diversi ostacoli.

Il cantante modenese ha poi affermato: "È bellissimo". Secondo l'artista, non capita tutti i giorni di vedere due ex che hanno un rapporto sano e felice.

Infine ha concluso: "C'è solo da imparare".

Dunque, tra Di Benedetto e Rossi non c'è alcun ritorno di fiamma in corso, ma i due ex fidanzati sono rimasti in ottimi rapporti.

La favola di Federico e Paola

Federico Rossi e Paola Di Benedetto si sono lasciati. L'annuncio è arrivato da entrambi tramite i rispettivi account social.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato che da tempo le cose non andavano più bene come prima. Per questo motivo, la scelta è stata quella di intraprendere due strade differenti. Paola ha poi rassicurato i fan, dicendo che non c'è stato nessun tradimento alla base della rottura.

Fede ha confermato la fine della relazione, augurando il meglio all'ex compagna per il futuro. La coppia dopo un momento di crisi aveva deciso di riprovarci, ma questa volta l'addio sembra essere definitivo.

Nelle scorse settimane, la modella veneta era stata avvistata in compagnia di Stefano De Martino, ma il flirt non è mai stato confermato.