Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. Dopo la conferma arrivata da entrambi, l'ex tronista bolognese ha rivelato ulteriori dettaglio sulla rottura. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Luca ha confidato che tra lui e l'ex fidanzata i rapporti sono tutt'altro che ottimi. Inoltre, il modello ha parlato della sua nuova fiamma.

La rottura

La coppia si era conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip: lei all'epoca era fidanzata mentre lui era venuto a conoscenza di un presunto tradimento. Terminato il reality show di Canale 5, Luca e Ivana deciso di intraprendere una relazione.

Per quattro anni la coppia è stata inseparabile.

Dopo le voci di rumor, entrambi hanno confermato la fine della relazione. Luca, su Instagram, ha spiegato che a volte anche le favole d'amore più belle finiscono. Inoltre, ha ribadito di averci provato fino alla fine. Dal canto suo, la modella ha speso delle parole al miele per il suo ex fidanzato. Con rammarico, però, ha ammesso che forse la coppia non è stata in grado di affrontare un momento delicato.

Onestini parla di 'addio movimentato'

Sui rispettivi account social Luca e Ivana hanno utilizzato dei toni pacati. Il più grande dei fratelli Onestini, però, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio, l'ex tronista ha rivelato di essere stato lasciato con un messaggio su Whatsapp.

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, il giovane bolognese ha spiegato che la rottura è avvenuta in maniera brusca: "Io e Ivana siamo rimasti in rapporti pessimi". Insomma, la fine della favola d'amore si è conclusa nel peggiore dei modi.

Luca ha un nuovo amore

Archiviata la liaison con Ivana Mrazova, Luca Onestini ha ritrovato la serenità.

Il diretto interessato ha confermato di avere una nuova fiamma. La ragazza si chiama Caterina e sul settimanale, si legge: "Preferisce vivere il suo amore con discrezione, per non suscitare critiche". Dunque, Luca e Caterina per i primi tempi cercheranno di tenere la relazione lontana dai riflettori. Tuttavia, Deianira Marzano avrebbe già ricevuto una segnalazione sulla presunta nuova relazione di Luca.

Il fratello di Gianmarco Onestini è tornato a Bologna: il modello ha trascorso l'estate in giro per l'Italia per impegni professionali e per le vacanze. Da settembre, Luca riprenderà gli studi per diventare odontoiatra. Ivana Mrazova invece, è tornata in Repubblica Ceca: la modella era tornata in patria nel periodo di lockdown per motivi familiari, suo padre dopo una lunga malattia si è spento prematuramente. Per quanto riguarda l'attuale situazione sentimentale dell'ex gieffina, al momento sembra che non abbia trovato un nuovo amore.