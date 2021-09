La soap Brave and Beautiful ha debuttato con successo questa estate nel daytime di Canale 5. Le vicende della coppia composta da Cesur e Suhan hanno appassionato il pubblico e in tanti si chiedono cosa succederà nel corso delle ultime puntate che, per il momento, sono state sospese dalla programmazione quotidiana Mediaset. I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni rivelano che per la coppia protagonista della soap, ci sarà finalmente il trionfo dell'amore, anche se prima dovranno superare l'ennesimo ostacolo.

Il finale di Brave and Beautiful: le anticipazioni turche

Nel dettaglio, le anticipazioni turche riguardanti il finale di Brave and Beautiful rivelano che Riza deciderà di mettere in atto la sua vendetta nei confronti di Tahsin e si scaglierà duramente contro Suhan, al punto che la donna si ritroverà in pericolo di vita in un letto d'ospedale.

A quel punto Tahsin perderà il controllo della situazione e deciderà di affrontare il suo nemico. Lo scontro tra i due porterà alla morte di entrambi dopo l'esplosione della barca dove si erano dati appuntamenti.

Tahsin, però, prima metterà in salvo la vita di Cesur permettendogli così di stare al fianco di Suhan e di prendersi cura della donna.

Suhan in pericolo di vita col suo bebè

La situazione di Suhan, in ospedale dopo l'aggressione di Riza, non sarà delle migliori: la donna rischia di morire così come il bambino che porta in grembo.

Per fortuna, però, tutto andrà nel migliore dei modi: le trame turche delle ultime puntate di Brave and Beautiful rivelano che la donna si salverà e metterà al mondo anche il suo primo figlio con Cesur, che decideranno di chiamare Korhan.

Così, dopo essersi ripresa al 100%, Suhan e Cesur prenderanno una decisione molto importante: lasciare la città dove ci sono troppi brutti ricordi e iniziare una nuova vita altrove.

La sparizione di Cesur e Suhan

Le anticipazioni del gran finale di sempre, rivelano che Suhan e Cesur verranno avvistati mentre si allontanano dalla città con il loro bambino e da quel momento in poi spariranno nel nulla.

Dei due, infatti, si perderanno così le tracce assieme al loro bebè e nessuno saprà che fine hanno fatto e in che modo hanno iniziato questa nuova vita.

E così, in questo modo calerà il sipario su Brave & Beautiful che per il momento non compare nel palinsesto autunnale della rete ammiraglia Mediaset.

Ecco quando dovrebbe tornare in onda Brave & Beautiful su Canale 5

La soap, nonostante il buon successo ottenuto in daytime questa estate, non è stata riconfermata nella programmazione dei prossimi mesi al contrario di Love is in the air che proseguirà regolarmente la sua messa in onda.

Quando andranno in onda, anche in Italia, le ultime puntate della soap con Cesur e Suhan?

Al momento, l'ipotesi maggiormente plausibile è che i restanti appuntamenti di questa prima (e unica stagione) possano tornare in onda direttamente la prossima estate 2022, sempre nel daytime estivo della rete ammiraglia Mediaset.