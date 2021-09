A circa 24 ore dalla prima puntata del GF Vip 6, in rete sta circolando un interessante Gossip su uno dei concorrenti. Il giornalista Parpiglia, infatti, ha svelato che Gianmaria Antinolfi avrebbe dovuto partecipare alla scorsa edizione del reality-show: il suo "no", però, ha favorito l'ingresso in casa di Andrea Zenga. L'imprenditore che è noto per il flirt con Belen Rodriguez, avrebbe frequentato anche altre bellissime del mondo dello spettacolo.

Rumor sul bel concorrente del GF Vip 6

Uno dei 22 concorrenti della sesta edizione del GF Vip, sta già alimentando parecchi gossip ancor prima di mettere piede nella casa più spiata d'Italia.

Gianmaria Antinolfi, infatti, è al centro dell'attenzione per i flirt che ha o che avrebbe avuto con varie donne dello spettacolo, tutte molto più famose di lui.

Poche ore prima dell'ingresso del napoletano tra le mura di Cinecittà, Gabriele Parpiglia ha provato a presentarlo al pubblico, svelando retroscena inediti sul suo privato ma anche sul legame passato con il reality-show.

Il giornalista, dunque, ha anticipato che l'imprenditore non è solamente l'ex di Belen Rodriguez: "Ha conosciuto la popolarità sui giornali di cronaca rosa, ma non ha fatto breccia solo nel cuore dell'argentina".

Il collaboratore di Alfonso Signorini, dunque, ha raccontato che Antinolfi avrebbe avuto flirt con molte bellissime showgirl: "I nomi, però, li faremo nel corso del programma e non adesso".

Il no di Gianmaria al GF Vip 5

Parpiglia ha informato i curiosi anche di un altro fatto legato a Gianmaria Antinolfi, futuro inquilino della casa del GF Vip.

Il giornalista di gossip, infatti, sui social network ha raccontato: "Lo scorso anno era stato contattato per entrare in corsa al posto di Andrea Zenga. Lui ha rifiutato, mentre ora è pronto a entrare".

Insomma, stando a quello che ha spoilerato Gabriele poche ore prima dell'inizio della sesta edizione, il napoletano avrebbe dovuto partecipare al reality-show Mediaset qualche mese fa, quando tra le mura di Cinecittà vivevano Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò. L'imprenditore sarebbe stata la scelta numero uno degli addetti ai lavori per la seconda parte di stagione, ma il suo "no" li ha spinti a cercare il figlio dell'ex portiere Walter, poi protagonista di molte puntate con la sua storia personale e con il flirt con Adua Del Vesco.

Dal gossip con Belen alla nuova edizione del GF Vip

Come ha ricordato Gabriele Parpiglia, Gianmaria Antinolfi è conosciuto esclusivamente per i suoi amori da copertina. Il flirt che ha vissuto con Belen Rodriguez un paio di estati fa, ha permesso all'imprenditore di finire spesso sulle riviste di gossip per le sue frequentazioni famose.

La conoscenza con l'argentina è durata poche settimane e si è basata su qualche incontro a Capri e a Ibiza: pare sia stata la presentatrice di Tu sì que vales a interrompere il rapporto dopo essersi resa conto che il suo cuore non batteva come avrebbe dovuto (pochi mesi dopo ha conosciuto Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì).

Tra le conquiste vip del futuro concorrente del GF Vip, però, ci sarebbero anche Dayane Mello, Soleil Sorge e Cristina Buccino.

Le dirette interessate non hanno mai confermato quest'indiscrezione, se non la brasiliana quando ha rilasciato un'intervista per far sapere che Gianmaria l'avrebbe lasciata proprio per cominciare a uscire con Belen.

Nella casa di Cinecittà, dunque, si parlerà a lungo di Antinolfi e dei suoi flirt, anche perché tra i vipponi figura proprio una sua presunta ex fiamma, ovvero la bionda influencer con la quale è stato paparazzato circa un anno fa.