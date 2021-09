Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate della soap Brave and Beautiful che sarà trasmessa dal 6 al 10 settembre 2021 con un doppio episodio in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Cesur si ritroverà a fare i conti con l'ennesimo lutto che gli stravolgerà la vita. Al tempo stesso, il suo rapporto con Suhan entrerà in profonda crisi mentre Tahsin si ritroverà in pericolo di vita.

Cesur affronta la morte della mamma: trame Brave & Beautiful 6-10 settembre

Nel dettaglio, le trame di Brave & Beautiful fino al 10 settembre, rivelano che Cesur assisterà alla morte di sua mamma e punterà subito il dito contro Tahsin, ritenendolo colpevole di quello che è accaduto.

Suhan, però, ritiene che suo padre sia innocente e questa situazione non farà altro che aumentare le incomprensioni con suo marito, al punto che i due appariranno sempre più lontani l'uno dall'altro.

Il giorno in cui si aprirà il processo contro Tahsin, accusato dell'omicidio di Fugen, Cesur ammetterà di non poter affermare di averlo visto uccidere sua mamma.

Proprio per questo motivo, l'uomo verrà rilasciato ma Cesur non avrà alcuna intenzione di dargliela per vinta.

Tahsin viene sparato e si ritrova in pericolo

Le trame delle nuove puntate della soap, rivelano che l'uomo deciderà di sequestrare il padre di sua moglie e lo metterà così alle strette, con lo scopo ben preciso di scoprire tutta la verità su quanto è accaduto alla madre.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui qualcuno farà partire un colpo con un fucile di precisione, che colpirà proprio Tahsin: le condizioni dell'uomo appariranno critiche, al punto che sarà necessario operarlo d'urgenza.

Appena si riprende, l'uomo farà una richiesta ben precisa a sua figlia: vuole che divorzi per sempre da Cesur e lei gli promette che lo farà.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Brave and Beautiful in programma dal 6 al 10 settembre, inoltre, rivelano che Suhan si ritroverà a fare i conti con una brutale aggressione.

Suhan vuole il divorzio da Cesur: trame Brave & Beautiful al 10 settembre

Cesur proverà a starle vicino ma la donna gli chiederà di allontanarsi, perché ormai non si fida più di lui e come se non bastasse gli comunicherà anche la sua decisione di mettere la parola "fine" al loro matrimonio e voltare pagina definitivamente.

Una decisione che non troverà affatto d'accordo Cesur, il quale strapperà le carte per il divorzio preparate dall'avvocato di sua moglie.

Intanto Adalet riuscirà a incontrare suo fratello Riza in carcere mentre Tahsin sarà dimesso dall'ospedale e deciderà di raccontare tutta la verità a Cesur su quanto è accaduto ai suoi genitori, ma ad una condizione: che Suhan mantenga promessa alla parola che gli aveva dato di divorziare.