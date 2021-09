Le anticipazioni di Una Vita si concentrano sul processo per l’omicidio di Marcia Sampaio, che vede donna Genoveva Salmeron al banco degli imputati. I clamorosi colpi di scena non mancheranno nelle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 settembre su Canale 5. Cesareo verrà chiamato al banco dei testimoni, ma con un trucco l’avvocato Javier Velasco riuscirà a far cadere la sua testimonianza in contraddizione. Proprio quando don Felipe Alvarez-Hermoso e il commissario Mendez avevano perso le speranze di rinchiudere Genoveva dietro le sbarre, comparirà Laura Alonso.

La domestica farà sapere a tutti di essere tornata per testimoniare.

Anticipazioni Una Vita: Antonito entra in politica

Durante un pranzo Felicia e Marcos ricorderanno con grande nostalgia i bei tempi trascorsi insieme. A un certo punto don Bacigalupe si proporrà alla donna, che però si mostrerà ancora reticente. Bellita sarà molto in pensiero per la figlia Cinta che si trova in Argentina per lavoro e si metterà in testa di raggiungerla per starle più vicino e prendersi cura di lei, vista la sua gravidanza. José, invece, sarà contrario a questa decisione e farà capire a sua moglie che gli sposini vanno lasciati liberi. Ildefonso trascorrerà un pomeriggio tranquillo con Camino.

Antonito annuncerà alla sua famiglia che si candiderà alle elezioni per il partito conservatore e non tutti reagiranno bene alla notizia.

Lolita e Ramon saranno convinti che il ragazzo non debba intraprendere la strada della politica, mentre Carmen lo difenderà dicendo che è giusto che lui insegua i suoi sogni. Cesareo, teso come una corda del violino, verrà chiamato al banco dei testimoni durante il processo a carico di Genoveva. Velasco, l’avvocato difensore della dark lady, metterà in atto la trappola che aveva studiato per smontare la testimonianza di Cesareo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Camino cerca di sedurre Ildefonso

L’idea che Cinta sia in dolce attesa e che si trovi in Argentina per lavoro, lontana da lei, non farà dormire sonni tranquilli a Bellita, la quale deciderà di raggiungere la figlia da sola. José e le signore di Acacias cercheranno di farle capire che si sta comportando in maniera irragionevole.

Servante sarà convinto che un cliente della pensione sia il giurato del concorso e così convocherà i suoi complici per mettere in scena la farsa della famiglia felice, ma l’uomo si mostrerà disinteressato e indifferente. Camino si mostrerà senza veli davanti a Ildefonso, con lo scopo di consumare il matrimonio.

Laura torna per testimoniare, Genova e Felipe preoccupati: spoiler Una Vita al 17 settembre

Davanti a Cesareo si presenteranno tre donne con il volto coperto da un velo. Gli verrà chiesto di riconoscere tra queste donna Genoveva Salmeron, ma il guardiano avrà difficoltà a individuarla. Così l’avvocato dell’imputata riuscirà a smontare la testimonianza di Cesareo con grande successo. Dopo l’udienza, Felipe e Mendez si renderanno conto che la dark lady della soap Una Vita verrà difficilemnte accusata dell’omicidio di Marcia Sampaio, solo un miracolo potrebbe salvare la situazione.

Proprio quando i due uomini perderanno le speranze, una persona busserà alla porta: è la domestica Laura Alonso, che sosterrà di essere tornata per testimoniare.

Il ritorno della domestica Alonso farà preoccupare Genoveva e Felipe, ma l’avvocato Velasco sarà convinto che Laura deporrà in favore della sua assistita. Camino sarà molto sollevata del fatto che Ildefonso non abbia voluto consumare il matrimonio, così racconterà tutto a Maite in una lettera. Successivamente, la giovane Pasamar riferirà tutti i dettagli intimi del suo matrimonio ad Anabel, che prenderà molto a cuore la sua situazione. La conversazione delle due ragazze, però, verrà interrotta da Marcos, il quale non apprezzerà che la figlia si faccia coinvolgere in certe questioni. Approfittando della farsa della famiglia felice, il portiere Gallo costringerà i suoi complici a lavorare per la pensione.