Cambia la domenica Mediaset a partire dal prossimo ottobre 2021. Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Canale 5, rivelano che ci saranno delle novità importanti, legate al debutto di Anna Tatangelo che sarà la nuova protagonista del pomeriggio festivo della rete ammiraglia. La cantante prenderà così il posto di Maria De Filippi, che tornerà nuovamente nella sua storica collocazione con il talent show Amici, giunto alla ventunesima edizione di messa in onda.

Amici 21 lascia la domenica: ecco come cambia la programmazione Mediaset

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione Mediaset rivelano che dal prossimo 3 ottobre ci saranno dei cambiamenti legati alla fascia del pomeriggio di Canale 5.

Dopo due settimane di messa in onda alla domenica, il talent show Amici 21 lascerà la collocazione festiva per tornare nuovamente al sabato pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16 circa.

A seguire, come da tradizione, ci sarà spazio per l'appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin, in programma fino alle 18:45 circa.

Anna Tatangelo debutta nella nuova domenica Mediaset da ottobre

Per la domenica pomeriggio Mediaset, invece, dal 3 ottobre ci sarà spazio per il ritorno della soap opera: Beautiful e Una Vita torneranno in onda anche nel dì di festa di Canale 5, dalle 14 alle 15:10 circa.

A seguire, ci sarà spazio per Scene da un matrimonio, il programma dedicato al giorno più bello delle coppie di giovani sposi, condotto questa volta da Anna Tatangelo dopo che per diversi anni (in passato) era stato presentato da Davide Mengacci.

La trasmissione della Tatangelo andrà avanti fino alle 17, quando poi la linea passerà a Silvia Toffanin, per una nuova puntata di Verissimo. Quest'anno, infatti, il talk show raddoppia la sua messa in onda nel weekend e questa sarà la collocazione per tutta la stagione autunnale 2021.

Verissimo slitta: cambia l'orario della puntata domenicale

E così, con l'addio di Amici 21 alla domenica pomeriggio e il debutto di Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio, cambierà anche la programmazione domenicale di Verissimo.

Il talk show, infatti, in queste prime due settimane di messa in onda è andato in onda alle 16:30 ma dal 3 ottobre partirà alle 17, evitando così la sfida contro Domenica In condotto da Mara Venier e sfidando solo Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini (in onda dalle 17:15 su Rai 1, subito dopo l'informazione del Tg 1).

Come se la caveranno Anna Tatangelo e Silvia Toffanin in questo nuovo corso domenicale, senza poter contare sul traino del seguitissimo talent di Maria De Filippi? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.