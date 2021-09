Cambia la programmazione di Canale 5 per la stagione tv 2021/2022. Novità in arrivo soprattutto per Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che ha debuttato di domenica pomeriggio con grande successo dal punto di vista auditel, superando la soglia del 20% di share. Ebbene, stando agli ultimi retroscena sul palinsesto Mediaset, il talent show dovrebbe proseguire la sua messa in onda sempre di domenica, prendendo così il posto di Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo.

Le novità della domenica pomeriggio di Canale 5 per la stagione 2021/2022

Nel dettaglio, Mediaset aveva proposto a Maria De Filippi di approdare nella domenica pomeriggio con le prime due puntate di Amici 21, così da permettere alla produzione di Scene da un matrimonio, di confezionare al meglio il prodotto.

Anna Tatangelo, durante la presentazione dei palinsesti 2021/2022, era stata annunciata come nuovo volto della domenica pomeriggio di Canale 5 assieme a Silvia Toffanin.

Tuttavia, dopo la prima puntata del talent show di Maria De Filippi, che ha ottenuto una media di circa il 20% di share, quasi sicuramente Amici proseguirà nel dì di festa della rete ammiraglia Mediaset.

Anna Tatangelo fuori dalla programmazione

A riportare questa anticipazione è stato il sito web TvBlog, che sui social ha confermato che l'appuntamento con il talent show proseguirà di domenica e di conseguenza prenderà il posto del già annunciato Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo.

Il motivo? Sembrerebbe che il nuovo programma dedicato ai matrimoni, condotto dalla Tatangelo, non abbia convinto per niente i vertici del Biscione.

"Pare che Scene da un matrimonio sia saltato definitivamente (forse dirottato altrove, qualora andasse in onda)", fa sapere il blog.

Amici 21 proseguirà di domenica pomeriggio su Canale 5

Insomma sembrerebbe proprio che il programma che doveva accendere la fascia della domenica pomeriggio, non vedrà la luce su Canale 5 e nel caso in cui dovesse essere trasmesso in televisione, dovrebbe andare in onda in un'altra fascia oraria e rete televisiva.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E così, spetterà a Maria De Filippi tenere accesa la fascia della domenica pomeriggio di Canale 5 con il suo Amici 21, il talent che sembra non conoscere limiti dal punto di vista auditel, a distanza di ben venti anni dalla prima puntata trasmessa in tv.

La scorsa settimana, con la prima puntata di questa stagione, De Filippi è riuscita ad avere la meglio in termini auditel, battendo anche il debutto di Domenica In, il programma del dì festa di Rai 1 condotto da Mara Venier, che si è fermato su una soglia del 14% di share e circa due milioni di spettatori in daytime.