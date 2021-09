Nonostante l'amnesia e le macchinazioni messe in atto per separarlo da Eda, Serkan capirà ben presto di non riuscire a fare a meno dell'ex fidanzata. Dunque, l'architetto dovrà trovare un modo per recuperare i ricordi della loro storia d'amore, ma cosa farà per ricordarsi di Eda Yildiz? Ebbene, nelle prossime puntate di Love is in the air l'uomo riproverà a baciarla. Tuttavia, il piano di Serkan avrà delle conseguenze inaspettate.

Anticipazioni turche di Love is in the air: Eda finge di voler sposare Deniz

Nelle puntate di Love is in the air in onda prossimamente anche in Italia Eda (Hande Erçel) farà di tutto per far tornare la memoria a Serkan (Kerem Bürsin), ma lo smemorato non darà segni di miglioramento, anzi farà a Selin (Bige Önal) la proposta di matrimonio.

Anche se profondamente ferita dal comportamento dell'uomo, la paesaggista non si arrenderà e gli farà credere di essere intenzionata a sposarsi con Deniz (Sarp Can Koroglu), sperando che la gelosia scateni qualcosa nella mente dell'ex fidanzato. Dopo alcuni avvenimenti, accompagnati da continui flashback che lo confonderanno, Serkan sentirà di non poter fare a meno di Eda e confiderà il suo tormento ad Engin (Anıl İlter).

Serkan organizza insieme a Melo un incontro con Eda

Dopo aver confessato ad Engin di non riuscire a smettere di pensare a Eda, nelle prossime puntate di Love is in the air Serkan capirà quanto sia importante far riaffiorare i ricordi della loro storia d'amore. Per riuscire nel suo intento, chiederà aiuto a Melo (Elçin Afacan) per organizzare una serata a sorpresa in cui poter stare da solo con l'ex fidanzata.

Stando alle anticipazioni, il piano dei due prevede che l'assistente esca a cena con l'amica e la intrattenga fino all'arrivo dell'architetto. Prima di uscire di casa, però, l'uomo riceverà ben due visite. La prima sarà quella di Selin, alla quale dovrà mentire per non tardare alla cena. Poi arriverà inaspettatamente Ceren (Melisa Dongel) che, a causa del suo disturbo bipolare, gli rivelerà che il fidanzamento tra Eda e Deniz è soltanto una finzione.

Serkan bacia Eda perché vuole ricordare la loro storia

Le anticipazioni turche rivelano che Serkan non si farà influenzare dalla rivelazione di Ceren e si recherà al ristorante dove Melo ha portato Eda, ignaro che Selin lo sta spiando da lontano. Appena arrivato, senza neanche aprire bocca, il giovane bacerà la Yildiz, sperando così di ricordarsi di lei e dell'ultimo anno che ha dimenticato dopo l'incidente aereo.

Sfortunatamente, Bolat confesserà che il bacio non gli ha fatto emergere alcun ricordo, scatenando in Eda rabbia e delusione. Tuttavia, secondo le anticipazioni, i due non avranno il tempo di chiarirsi perché dovranno raggiungere Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Doğan), trattenute al commissariato di polizia.