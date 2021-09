Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che nell'episodio che andrà in onda mercoledì 29 settembre 2021 non mancheranno le sorprese. L'atelier darà il benvenuto a Flora Gentile Ravasi, diventata la nuova stilista. Tutte le Veneri saranno entusiaste di questa new entry, ma Agnese temerà che il rapporto con la nuova collega possa diventare un problema. Nel frattempo Salvatore cercherà in tutti i modi di rincontrare Anna Imbriani. Fin dal loro primo incontro, il titolare della Caffetteria non ha smesso di pensare alla ragazza.

Stefania intanto sarà tanto felice per aver finalmente riabbracciato il padre. Tuttavia Gloria deciderà di scrivere una lettera a Ezio rivelando di lavorare al grande magazzino per stare accanto a sua figlia. Flora invece racconterà a Vittorio della lettera scritta da Achille prima della sua morte.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Ezio Colombo riabbraccia la figlia Stefania

Nel corso della tredicesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa mercoledì 29 settembre 2021, Stefania non conterrà più la sua felicità, grazie all'arrivo del padre. Ezio Colombo si sarà traferito da pochissimo nel capoluogo lombardo per iniziare una nuova esperienza lavorativa e stare accanto alla giovane Venere.

Intanto la contessa di Sant'Erasmo apprenderà con un certo dissenso che la figlia dell'ex marito sarà diventata la nuova stilista del più importante magazzino milanese. Nonostante Adelaide sperava di non vedere più Flora, dovrà ancora tenere nascosto il suo segreto circa la morte di Achille Ravasi.

Il Paradiso 6, Salvatore vuole vedere Anna

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1 il 29 settembre, rivelano nel dettaglio che il grande magazzino accoglierà con grande emozione la nuova stilista. Flora Ravasi avrà accettato la proposta di Vittorio Conti e sarà pronta per iniziare questa nuova esperienza lavorativa, sostituendo Gabriella Rossi.

Mentre le Veneri accoglieranno con grande entusiasmo la new entry, ormai diventata una preziosa cliente, Agnese temerà che il rapporto con la ragazza "americana" potrà rivelarsi più complicato. D'altra parte la moglie di Giuseppe farà fatica ad abituarsi all'assenza di Gabriella, diventata per lei come una figlia, più che una splendida collega. Nel frattempo Salvatore farà di tutto per rivedere Anna. Il titolare della Caffetteria non avrà smesso di dimenticare il sorriso della Imbriani e inizierà a corteggiarla. Intanto Flora racconterà a Vittorio di aver ricevuto una lettera da parte del padre e di essere rimasta sorpresa del suo gesto. A proposito di missive, Gloria deciderà di scrivere due righe all'ex marito Ezio.