Cambio programmazione in casa Rai per la prossima stagione autunnale 2021. Le prime anticipazioni rivelano che quest'anno il sabato sera della rete ammiraglia tornerà nelle mani di Milly Carlucci e del suo Ballando con le Stelle, anche se il debutto dello show slitterà al prossimo ottobre. Dal 13 settembre, invece, prenderà il via il nuovo daytime di Rai 1 per l'autunno 2021 e ci sarà anche il ritorno di Alberto Matano con La Vita in diretta.

Slitta Ballando con le stelle 2021: lo show debutta ad ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2021, prevedono il ritorno di Ballando con le stelle nel sabato sera della rete ammiraglia.

Lo show di Milly Carlucci, a differenza di quanto è successo lo scorso anno, non andrà in onda a settembre ma debutterà ad ottobre e andrà avanti fino a metà dicembre.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile anticipo per lo show ma così non sarà: la prima puntata di Ballando con le stelle 2021 è fissata per sabato 16 ottobre in prime time su Rai 1.

I primi concorrenti di Ballando con le stelle

Intanto la conduttrice e la sua squadra di autori sono al lavoro per mettere a punto quello che sarà il nuovo cast di concorrenti che si metteranno in gioco quest'anno.

Il primo nome confermato dalla stessa Milly Carlucci è quello di Al Bano Carrisi, che dopo l'uscita di scena dal cast di The Voice Senior, approderà nello show del sabato sera Rai.

Tra le new entry del cast, spicca anche il nome di Arisa: l'ex professoressa di canto di Amici di Maria, pare che abbia trovato un accordo per entrare a far parte della squadra di aspiranti ballerini dello show Rai.

Anticipa Alberto Matano: cambio programmazione palinsesti Rai autunno

Per quanto riguarda, invece, il daytime di Rai 1 del prossimo autunno, a partire da lunedì 13 settembre ripartiranno tutte le trasmissioni della fascia mattutina e pomeridiana.

Tra queste è confermata anche La Vita in diretta condotta per il terzo anno consecutivo da Alberto Matano.

In un primo momento, il talk show pomeridiano di Rai 1 doveva partirà martedì 14 settembre (per lasciare spazio ad uno speciale dedicato al ritorno tra i banchi di scuola degli alunni italiani) ma alla fine si è scelto di anticipare il ritorno a lunedì 13, assieme agli altri programmi della rete ammiraglia.

Confermato Il Paradiso delle signore 6 in daytime

Sempre nella fascia pomeridiana è confermatissimo l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, giunta alla sesta stagione di messa in onda.

La soap opera con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, tornerà in onda nella stessa fascia oraria dello scorso anno, ossia dalle 15:55 alle 16:30 circa, abbandonando così la fascia 15-16 che questa estate ha accolto le repliche della scorsa stagione.