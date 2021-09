Can Yaman si sta concentrando sulla sua carriera professionale di attore in Italia. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, finito al centro del Gossip per la sua relazione con Diletta Leotta, infatti, si sta dedicando al lavoro, iniziando a studiare il copione di Viola come il mare. Nel frattempo, la star turca sta frequentando anche attori del nostro paese, come Raoul Bova e Luca Argentero, collega che reciterà accanto a lui nel remake di Sandokan.

Can Yaman studia i copioni di Viola come il mare

Can Yaman è pronto a continuare le sue sfide professionali in Italia, dove si è trasferito all'inizio del 2021.

L'attore, che vive di fronte al Colosseo, nella giornata di mercoledì 8 settembre, ha informato i suoi follower su Instagram, di come sta avanzando il nuovo progetto per il quale sarà impegnato nei prossimi mesi. Can, infatti, ha pubblicato fra le sue storie social uno scatto di un tavolo, con appoggiati sopra i copioni delle prime puntate di Viola come il mare. Yaman sta studiando le parti a lui assegnate, nella nuova fiction in cui lavorerà accanto a Francesca Chillemi.

Can Yaman con i copioni delle prime puntate di Viola come il mare

Can Yaman reciterà in italiano nella nuova fiction Viola come il mare e, per prepararsi al meglio, oltre ai copioni, sta usando anche il libro da cui è tratta la fiction.

Infatti, sul tavolo fotografato dall'attore turco, oltre alle sceneggiature di Fabrizio Lucherini e Silvia Leuzzi, era presente anche il romanzo di Simona Tanzini: 'Conosci l'estate?'. Per far comprendere al meglio ai suoi follower l'impegno che sta mettendo, per interpretare al meglio il suo personaggio, Yaman ha usato la seguente didascalia: ''Ormai si studia a manetta.

A gogò''.

Can Yaman e Luca Argentero sono in ottimi rapporti

Se da un lato Can Yaman sarà al fianco di Francesca Chillemi in Viola come il mare, a breve, la star di Istanbul sarà impegnata nelle riprese di Sandokan, accanto a Luca Argentero. Recentemente, erano circolate indiscrezioni riguardo a presunti cattivi rapporti fra Can ed il protagonista di Doc - Nelle tue mani, smentiti da un recente scatto.

Infatti, nella serata di mercoledì 8 settembre, Yaman ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram, mentre era insieme a Raoul Bova e Argentero. Can ha inserito la seguente didascalia sotto al suo post in compagnia degli attori: ''C'erano un torinese, un romano e un turco-romano''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più sui nuovi progetti lavorativi di Can Yaman e come procederanno i preparativi per interpretare al meglio i ruoli che ricoprirà in Viola come il mare e Sandokan.