Lunedì 13 settembre tornerà l'appuntamento con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che le nuove puntate si preannunciano piuttosto interessanti, anche grazie all'arrivo di alcuni personaggi. Durante le riprese della sesta stagione, l'attore Roberto Farnesi ha pubblicato un video in cui ha fatto vedere di trovarsi all'interno della casa delle ragazze (Irene, Maria, Stefania e Anna). Cosa ci fa Umberto nell'ex appartamento di Gabriella Rossi? Nell'attesa di conoscere tutti i dettagli, a Milano tornerà Ezio Colombo.

L'uomo verrà assunto dal commendatore come direttore della ditta Palmieri e farà di tutto per riconquistare la fiducia della figlia Stefania, che non vede da anni.

L'attore di Umberto gira delle scene in casa delle ragazze

Tra pochi giorni la soap Il Paradiso delle Signore debutterà su Rai 1 con la sesta stagione, che si preannuncia alquanto sorprendente. Tra nuovi ingressi e attesi ritorni, le storie del più importante magazzino milanese continueranno ad entusiasmare tantissimi telespettatori. Sono ancora in corso le riprese del nuovo ciclo e alcuni attori colgono l'occasione per pubblicare, sui propri profili social, qualche spoiler sulle nuove puntate. Nel dettaglio l'attore Roberto Farnesi, che nella soap interpreta il commendatore Umberto Guarnieri, ha postato un'Instagram storia in cui ha fatto vedere di trovarsi in un appartamento a lui non familiare.

Il padre di Marta si trovava all'interno dell'appartamento delle Veneri(Irene, Stefania, Maria e Anna), e ha commentato dicendo: "Umberto Guarnieri qua, chi lo sa". Le anticipazioni non rivelatono il motivo per il quale Umberto sia legato in qualche modo alle commesse del Paradiso, ma sicuramente le vicende della quinta stagione saranno ricchi di colpi di scena.

Ezio Colombo direttore della ditta Palmieri

In attesa di scoprire cosa succederà durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, gli spoiler rivelano che tra i nuovi ingressi ci sarà quello di Ezio Colombo. Il padre della giovane Venere Stefania, ritornerà a Milano insieme alla sua nuova famiglia non solo per riabbracciare la figlia, ma anche per dare inizio alla sua nuova carriera lavorativa.

Ezio verrà assunto da Guarnieri come direttore della ditta Palmieri, precedentemente gestito dalla famiglia Bergamini. Il signor Colombo cercherà in tutti i modi di ritrovare un equilibrio familiare e di dare a Stefania la serenità che per anni non ha avuto. Colombo senior sarà però ignaro del fatto che all'interno del grande magazzino lavorerà l'ex moglie Gloria Moreau. La capo commessa nel frattempo si confiderà con Armando, e rivelerà di essere ancora innamorata del padre di Stefania.