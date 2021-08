Cambia la programmazione Rai per l'autunno 2021 rispetto alla stagione precedente. Occhi puntati in primis sui programmi del sabato sera: quest'anno si punterà su diverse trasmissioni che andranno in onda a partire da settembre in poi in prime time sulla rete ammiraglia. Tra queste anche Ballando con le stelle: lo show di Milly Carlucci, però, slitterà ad ottobre. Grande attesa anche per il ritorno de Il Paradiso delle Signore 6: da metà settembre la soap verrà proposta di nuovo in prima visione assoluta Rai.

Le novità del sabato sera di Rai 1: cambia la programmazione autunnale

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Rai per il prossimo autunno 2021, prevedono delle novità importanti nel sabato sera di Rai 1.

Il prossimo 18 settembre, infatti, è in programma uno speciale del game show I Soliti Ignoti condotto da Amadeus, che avrà il compito di sfidare la puntata d'esordio di Tu si que vales, lo show campione di ascolti Mediaset, prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Il 25 settembre e il 2 ottobre, invece, sarà sempre Amadeus a sfidare la De Filippi ma con uno show diverso. Trattasi di Arena 60, 70 e 80: un grande varietà revival dedicato alla musica e ai protagonisti che hanno segnato la storia di quel trentennio.

Slitta il debutto di Ballando con le stelle 2021

Lo show sarà proposto in due serate che verranno registrate dall'Arena di Verona e potranno contare sulla presenza di tantissimi ospiti, tra cui Loredana Bertè, Sabrina Salerno, Sandy Marton, Orietta Berti e Samantha Fox.

Per quanto riguarda, invece, il debutto di Ballando con le Stelle 2021, quest'anno lo show di Milly Carlucci slitta a sabato 16 ottobre (a differenza dello scorso anno che aveva debuttato già a settembre).

La conferma sulla data è arrivata da Paolo Belli, co-conduttore al fianco di Milly Carlucci, che sui social ha fatto chiarezza sulla nuova edizione dello show, dopo che si era parlato di un possibile anticipo al 9 ottobre.

Il Paradiso delle signore 6 torna in tv e non cambia orario

Occhi puntati anche sul daytime di Rai 1, dove a partire dal 13 settembre ci saranno delle novità legate alla programmazione feriale.

Dopo un'estate di repliche, ritornerà in prima visione la soap opera Il Paradiso delle signore 6. L'appuntamento è confermato dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 e non ci sarà nessun cambio di programmazione così come si era vociferato nelle scorse settimane.

Stando a quanto apprende Blasting News, la messa in onda dei nuovi episodi della soap con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, è confermata nello stesso slot orario della scorsa stagione.

A seguire, poi, ci sarà spazio per la nuova edizione de La Vita in diretta, condotta da Alberto Matano.