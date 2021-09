Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando si è trasferito in Italia per continuare la sua carriera lavorativa nel nostro paese. In una recente intervista, Anil Çelik ha parlato del rapporto con il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ed ha confidato di essere un suo amico. L'interprete di CeyCey, inoltre, ha detto di essere molto contento per quello che sta accadendo nella vita di Can. Anil ha anche parlato della sua carriera e dei personaggi che ha interpretato nelle soap.

Can Yaman è amico di Anil Çelik anche lontano dal set

Anil Çelik ha rilasciato un'intervista esclusiva per la rivista ufficiale di DayDreamer, nella quale ha parlato anche di Can Yaman. I due attori turchi, durante le riprese di Mr. Wrong hanno condiviso molti momenti trascorsi insieme sul set della soap e, oltre ad essere colleghi, hanno stretto un rapporto di amicizia. A tal proposito, infatti, Çelik ha dichiarato: ''Siamo amici. So che Can sta trascorrendo parecchio tempo in Italia in questo periodo". L'attore turco ha anche spiegato cos'è per lui l'amicizia, rivelando: ''Se riesci a conoscere e a capire un amico come conosci e comprendi te stesso, a identificarti con la sua vita, allora sei davanti a un'amicizia reale''.

Anil Çelik e Can Yaman si sentono e si scrivono

Parlando della distanza geografica che attualmente lo separa da Can Yaman, l'interprete di CeyCey ha affermato: ''Lui e io ci scriviamo e ci sentiamo''. Anil Çelik ha anche espresso la sua opinione in merito al successo che il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno sta ottenendo nel nostro paese e si è detto felice per il suo amico.

L'attore di Emre, a tal proposito, ha dichiarato: ''Sono molto felice per quello che sta accadendo nella sua vita e nella sua carriera''.

Can Yaman potrebbe aprire la strada a molti attori turchi in Italia

Grazie alla popolarità che ha ottenuto Can Yaman in Italia, Anil Çelik si è detto fiducioso riguardo a ciò che potrebbe accadere in futuro ai colleghi turchi.

Infatti, l'attore di CeyCey ha ipotizzato che, grazie al suo amico Yaman, si potrebbero aprire opportunità in Europa anche per altri attori connazionali. In particolar modo, Çelik ha affermato: ''Credo che il successo di Can a livello europeo possa aprire la strada a quello di molti altri attori turchi''. In merito alla soap DayDreamer - Le ali del sogno, Anil ha confidato che la sua scena preferita della soap è stata quella del primo incontro fra Can e Sanem in teatro. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se Can Yaman e Anil Çelik, oltre ad essere amici lontano dal set, si ritroveranno nuovamente insieme in qualche altro progetto lavorativo.