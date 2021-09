Si rinnova questa settimana su Canale 5 l'appuntamento con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, accompagnato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Lunedì 20 settembre è andata in onda la terza puntata del reality in cui Aldo Montano e Carmen Russo hanno ricevuto delle sorprese, mentre Francesca Cipriani si è salvata al televoto. Per tutti quelli che non hanno avuto l'opportunità di guardare il terzo appuntamento serale del GF, è già disponibile la replica sul web.

Dove vedere in replica la terza puntata

Nel dettaglio, la replica della terza diretta serale del GF Vip è già disponibile online sui canali ufficiali del reality.

Lì è possibile trovare, inoltre, molte clip riguardanti la vita nella casa e le repliche di tutti i daytime che vanno in onda giornalmente su Canale 5. La replica online è facilmente reperibile anche sul sito Mediaset Play, che permette agi utenti registrati di scaricare un'applicazione gratuita tramite la quale visionare i video su smartphone e tablet. La replica in tv sarà visibile su La 5 martedì 21 settembre dalle ore 21:10.

Critiche per Amedeo Goria

Il terzo appuntamento settimanale del Gf Vip si è aperto con una breve anteprima, subito seguita dal primo collegamento con la casa. Dopo i saluti di rito, Signorini ha lasciato parlare Jo Squillo che si è presentata al pubblico, indossando un burqa come atto di solidarietà nei confronti di tutte le donne.

Dopo averlo tolto, la cantante ha lasciato spazio ai battibecchi fra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, colpevole di essere troppo autoritaria in casa.

A seguire, Signorini ha concesso ampio spazio alla sorpresa organizzata per Aldo Montano che, dopo aver visto un cortometraggio sulla sua vita sportiva e quella dei suoi familiari, ha potuto vedere la sorella.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Subito dopo è stato affrontato lo spinoso argomento riguardante le eccessive attenzioni di Amedeo Goria nei confronti di Ainett. Sia in casa che in studio, il giornalista è stato ampiamente criticato soprattutto per essersi cambiato la biancheria intima mentre si trovava a letto con la sua collega. L'atmosfera è poi stata alleggerita dalla sorpresa riservata a Carmen Russo che ha potuto incontrare il marito Enzo Paolo Turchi.

Successivamente Alfonso Signorini ha annunciato che il televoto di questa settimana è stato vinto da Francesca Cipriani ai danni di Tommaso Eletti, costretto a ritornare in nomination. Sono stati annunciati poi gli immuni di questa settimana che sono: Miriana Trevisan, Giucas Casella, Jo Squillo e Sophie Codegoni. Si è poi dato il via alle nomination della serata che sono state tutte palesi e hanno sancito i nomi dei due Vip che questa settimana si contenderanno la permanenza della casa, Tommaso Eletti e Davide Silvestri.