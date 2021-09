Il Paradiso delle Signore è ritornato in televisione dopo la pausa estiva e dal 13 settembre sono andate in onda su Rai 1 le puntate della sesta stagione. I primi episodi trasmessi sul piccolo schermo, però, non hanno convinto del tutto i fan della fiction e sul web sono iniziate richieste verso gli sceneggiatori, chiedendo, in particolar modo, di narrare storie più avvincenti.

Il Paradiso delle signore 6: i fan delusi dalle nuove puntate

Dopo tanti anni di grandi successi e storie avvincenti raccontate ne Il Paradiso delle signore, la sesta stagione da poco iniziata sul primo canale, sembrerebbe non essere apprezzata come un tempo dai telespettatori.

Infatti, sui social, i sostenitori della soap opera hanno iniziato a esprimere la loro delusione per le vicende trattate. A tal proposito, un utente ha scritto un post in un gruppo dedicato ai fan della fiction Rai, in cui ha espresso il suo disappunto riguardo a quanto visto nei primi episodi, dichiarando: ''Non trovate che le storie del Paradiso siano meno avvincenti? Bisogna smuovere gli sceneggiatori''.

Il Paradiso delle signore 6: nessuna storia appassiona i fan

Nel dibattito su Facebook, l'utente che ha chiesto l'opinione ad altri appassionati della soap opera, ha ricevuto più di cento risposte che concordavano con il suo pensiero. Una persona ha risposto al post, dichiarando: ''È vero non c'è ancora nessuna vicenda che appassiona.

Rocco e Maria erano personaggi che prendevano. Ora tutto finto, anche gli attori di sempre sembra non sappiano più recitare. Il personaggio di Tina proprio brutto. Penso di non vederla più''. Anche altre donne hanno affermato di trovare meno entusiasmanti le storie narrate su Rai 1, al punto che, qualcuna, le ha definite noiose.

Alcuni fan attendono di vedere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Nonostante molti appassionati de Il Paradiso delle signore ritengano noiose le nuove puntate trasmesse in televisione, alcuni fan della fiction hanno dichiarato di volere ancora attendere nuovi sviluppi che potranno esserci nella narrazione delle storie.

A tal proposito, infatti, una signora ha affermato: ''In effetti non è che mi piacciano troppo le nuove puntate, le seguo ma speriamo più avanti che siano più avvincenti''. Un'altra persona ha scritto: ''Diamo loro il tempo necessario a far partite delle storie''. Nel frattempo, su Rai 1 sono andate in onda i primi episodi della sesta stagione e i telespettatori hanno potuto rivedere già alcuni personaggi che erano andati via nelle edizioni precedenti, fra i quali Anna Imbriani, Roberto Landi e Tina Amato. Non resta che attendere di vedere cosa accadrà nella vita dei personaggi del Paradiso, per scoprire se il pubblico da casa potrà vedere storie che li appassionino di più.