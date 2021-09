Can Yaman approda anche su Rai 1, durante la seconda puntata dei Seat Music Awards 2021. L'attore turco, che in questi anni ha fatto impazzire le fan italiane con le sue serie televisive di successo, nella serata del 10 settembre è stato protagonista del monologo comico di Alessandro Siani, che ha preso parte allo show condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. E così, l'ormai ex fidanzato di Diletta Leotta, è stato protagonista "involontario" anche dello show musicale in onda sulla rete ammiraglia Rai.

Alessandro Siani tira in ballo Can Yaman ai Seat Music Awards 2021

Nel dettaglio, Alessandro Siani ha tirato in ballo Can Yaman durante il suo monologo ai Seat Music Awards, provando a immaginare le reazioni delle donne nel momento in cui lo vedono apparire in televisione, nelle sue serie di successo che stanno conquistando sempre più anche il pubblico italiano.

"Lei mi guarda e dice: ma non sei geloso di Can Yaman?", diceva ironicamente Siani nel corso della sua apparizione su Rai 1 mettendo a confronto anche il fisico di una "persona comune" con quello super tonico e allenato dell'attore turco, che presto sarà protagonista del remake di Sandokan.

Insomma pur essendo un volto lanciato dalla concorrenza Mediaset, Can Yaman continua ad "apparire" anche sulla rete ammiraglia Rai, a distanza di qualche mese dal cameo che lo ha visto protagonista nella fiction campione di ascolti "Che Dio ci aiuti", con protagonista Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi.

Il nuovo impegno tv di Can con Francesca Chillemi

A proposito dell'ex Miss Italia Chillemi, sarà proprio lei la nuova partner femminile di Can Yaman nella nuova fiction Mediaset, dal titolo "Viola come il mare".

Le riprese cominceranno tra fine settembre e i primi di ottobre e vedranno la coppia Yaman-Chillemi lavorare insieme per buona parte della stagione autunnale.

Terminato questo impegno, l'attore si dedicherà poi alle riprese di Sandokan: la fiction è in programma per la stagione televisiva 2022, ma al momento non si sa ancora dove andrà in onda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potrebbe essere trasmessa sui canali generalisti ma non si esclude che possa approdare anche su una piattaforma streaming, come nel caso di Amazon Prime oppure Netflix.

Il giallo sulla love story tra Can e Diletta Leotta

Intanto, Can Yaman continua a essere al centro del Gossip anche per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta.

I due, da circa un mese non si mostrano più insieme sui social: hanno fatto perdere le loro tracce come coppia e ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che la loro storia d'amore sia giunta definitivamente al capolinea.

Al momento, però, sia Can che Diletta non proferiscono parola su quanto è successo ed entrambi preferiscono perseguire la strada del silenzio.