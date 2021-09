Lunedì 6 settembre 2021, Barbara D'Urso è tornata a condurre Pomeriggio 5. Il talk show di Mediaset però è stato ridotto a 70 minuti e ha rinunciato agli opinionisti, lasciando spazio a delle nuove figure: gli analisti o degli esperti. Oltre alle novità in campo lavorativo, la conduttrice partenopea ha avuto un'importante svolta nella sua vita sentimentale. Venerdì 10 settembre 2021, d'Urso ha festeggiato il suo primo anno d'amore con il suo attuale fidanzato Francesco Zangrillo. Durante l'oroscopo di Ada Alberti della puntata di ieri dello show di Canale 5, la conduttrice classe 1957 si è lasciata andare a una piccola confessione riguardo al presunto weekend che potrebbe trascorrere serenamente con il suo compagno.

Le dichiarazioni di D'Urso sul presunto weekend romantico a Pomeriggio 5

L'astrologa catanese Ada Alberti ha previsto l'oroscopo del secondo fine settimana di settembre 2021, facendo dichiarazioni scottanti sul segno di Barbara d'Urso (toro): "Incontri molto sexy d'amore per i single e sabato con il partner andrà veramente bene". A quel punto, è arrivata la risposta piena di stupore della conduttrice di Pomeriggio 5: "Sono molto felice perché pare che io sabato abbia un incontro sexy, finalmente". A quanto pare, d'Urso ha confermato ancora una volta di essere felicemente fidanzata e di aver trovato l'uomo giusto dopo diversi anni da single. La presentatrice nata a Napoli il 17 maggio 1957 inoltre è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale per evitare che il Gossip prenda troppo il sopravvento sulla sua carriera lavorativa.

Dopo quattordici anni, complici le chiusure di Live-Non è la d'Urso e domenica Live, la conduttrice avrà più tempo libero per dedicarsi ai suoi affetti e al suo fidanzato con il quale pare andare a gonfie vele.

Chi è Francesco Zangrillo, fidanzato di Barbara d'Urso

Francesco Zangrillo ha 47 anni, vive a Milano e lavora nel settore delle assicurazioni in un'agenzia che ha sede nel piano centro del capoluogo meneghino.

E' inoltre separato ed è padre di tre figli, il più grande ha vent'anni e il più piccolo dodici. In questi ultimi mesi, rumor vociferavano spesso una relazione tra Francesco Zangrillo e Barbara d'Urso, immortalati più volte a Taormina in Sicilia per trascorrere delle romantiche vacanze estive. E' stata la stessa conduttrice partenopea a confermare al settimanale di Diva e Donna di essere di nuovo innamorata senza etichettare al suo status sentimentale: "C'è una persona speciale a cui ho permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova. Perché in amore ho dato tanto, ora do prima tantissimo amore a me stessa".