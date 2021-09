Riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6. La celebre soap opera di Rai 1 ritornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre, con la messa in onda della prima attesissima puntata che aprirà la nuova stagione della soap opera. Occhi puntati in primis sul personaggio di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, che quest'anno si ritroverà a dover riprendere in mano le redini della sua vita, dopo l'addio della moglie Marta. Per Conti, però, è in arrivo una nuova fase della sua vita, dove ritroverà anche l'amore.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Vittorio affronta l'addio con Marta

Nel dettaglio, a svelare i primi retroscena su quello che succederà a Vittorio nel corso di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, ci ha pensato l'attore stesso in una recente intervista.

Conti in un primo momento sentirà forte la mancanza di sua moglie, che ha scelto di trasferirsi stabilmente in America, per intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

Con il passare del giorni e delle settimane, però, riuscirà a trovare la spinta necessaria per poter voltare pagina definitivamente. In un primo momento troverà conforto con il suo lavoro, dedicandosi anima e corpo alle novità del grande magazzino.

Il retroscena su Vittorio Conti

Tuttavia, l'attore di Vittorio ha ammesso che ci sarà anche un momento in cui Vittorio riprenderà in mano le redini della sua vita sentimentale e capirà che è giunto il momento di passare oltre.

"Incontrerà una donna che lo metterà in crisi", ha ammesso l'attore di Vittorio aggiungendo poi che questa persona gli farà venir voglia di cominciare qualcosa di nuovo insieme.

Ma chi sarà la donna che conquisterà il cuore di Vittorio, al punto da fargli dimenticare le forti sensazioni provate con Marta?

Tre donne potrebbero far innamorare di nuovo Vittorio: ecco chi sono

Anche in questo caso, a fornire i primi retroscena su Il Paradiso delle signore 6, ci ha pensato l'attore stesso il quale ha svelato i nomi di tre donne protagoniste della soap, che sono in pole position per conquistare il suo cuore.

"C'è Beatrice con cui ha avuto una storia in passato", ha dichiarato l'attore di Vittorio che poi ha tirato in ballo anche la new entry Tina Amato, la quale tornerà nuovamente a Milano dopo un lungo periodo trascorso a Londra e non sarà accompagnata da suo marito Sandro.

"E poi Gloria che lavora con lui ogni giorno", ha proseguito l'attore lasciando intendere che proprio una di queste tre donne potrebbe riuscire a far breccia nel cuore del dottor Conti.

Chi delle tre riuscirà a far capitolare il proprietario de Il Paradiso delle signore? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate di questa sesta stagione.