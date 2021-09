Can Yaman continua ad essere uno dei personaggi del momento, amatissimo non solo dal pubblico turco ma anche (e soprattutto) da quello italiano. Dopo aver raggiunto il massimo del successo e della popolarità con delle serie turche che hanno appassionato milioni di spettatori in daytime, il divo Can Yaman è sbarcato anche alla mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto un prestigioso premio come personaggio rivelazione della stagione televisiva ed ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi.

Arriva la svolta professionale per l'attore turco Can Yaman

Nel dettaglio, la carriera di Can Yaman prosegue a gonfie vele e l'attore si appresta a conquistare sempre più il pubblico italiano.

Intervistato durante la Mostra del Cinema di Venezia 2021, dove è stato premiato con un importante riconoscimento, l'attore turco ha ammesso di essere al settimo cielo, perché questo per lui è un periodo particolarmente positivo dal punto di vista professionale.

Can ha ribadito che molto preso comincerà le riprese della nuova fiction Mediaset dal titolo "Viola come il mare", che lo vedrà recitare al fianco dell'attrice Francesca Chillemi, l'ex Miss Italia da anni protagonista della serie tv Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1.

La confessione di Yaman sulla sua carriera

L'attore turco non ha nascosto che questo nuovo impegno professionale rappresenterà una vera e propria svolta per la sua carriera, dato che per la prima volta avrà la possibilità di recitare in italiano.

"Fino ad oggi ho sempre girato ad Istanbul. Prestissimo gireremo questa serie in italiano. Per la mia carriera è una grande svolta", ha ammesso Can Yaman parlando del suo prossimo impegno professionale che gli permetterà così di diventare sempre più protagonista del piccolo schermo italiano.

"Tutto va benissimo, sono felice e contento", ha proseguito ancora il divo turco senza nascondere la sua felicità per questo nuovo progetto che lo vedrà protagonista.

Dopo Viola come il mare, Can sarà sul set di "Sandokan" con Luca Argentero

E la fiction "Viola come il mare" destinata alla prima serata di Canale 5, non sarà l'unico progetto in cantiere per Can Yaman nei prossimi mesi.

Nel 2022, infatti, sono previste anche le riprese del remake di "Sandokan", dopo che sono saltate questa estate.

Anche in questo caso, l'attore sarà il protagonista assoluto e al suo fianco potrà contare sulla presenza di Luca Argentero, un altro sex symbol del cinema e della televisione italiana, amatissimo dal pubblico.

Insomma due progetti ambiziosi che segneranno una svolta importante nella carriera di Can Yaman, ormai sempre più amato dagli spettatori italiani.