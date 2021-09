Can Yaman approda a Venezia 78. L'attore turco, star di numerose serie televisive di successo e ormai entrato nel cuore di milioni di spettatori italiani, in queste ore è approdato in Laguna per ricevere un prestigioso premio. Le immagini di Can Yamana hanno fatto subito il giro del web e della rete tra i suoi numerosi fan sparsi in giro per il mondo e, anche questa volta, ha fatto molto chiacchierare l'assenza di Diletta Leotta, che non era al fianco dell'attore in questo momento così importante della sua carriera.

Il grande successo di Can Yaman premiato a Venezia 78

Nel dettaglio, a Venezia 78, Can Yaman è stato premiato come "personaggio televisivo dell'anno" dopo il grande successo che ha ottenuto in Italia, spopolando con le serie turche che lo vedono protagonista sulle reti Mediaset.

Un vero e proprio trionfo per l'attore turco che, anche in Laguna, è stato accolto da centinaia di fan e ammiratrici che si sono accalcate per poterlo vedere e per riuscire a scattare una foto con lui.

A tal proposito il divo di DayDreamer e Mr Wrong, si è lasciato andare ad un retroscena sul suo rapporto con le ammiratrici, ammettendo che un po' si è abituato a queste scene anche se non immaginava mai potesse accadere una cosa simile.

Il retroscena di Can Yaman sul rapporto con i suoi fan

"Ormai ci sono abituato, mi inseguono dappertutto", ha ammesso Can Yaman parlando del suo rapporto con i vari fan, aggiungendo poi che vivendo ormai da otto mesi a Roma, può dire di essersi abituato a vivere scene simili.

L'affetto dei fan, però, non dispiace affatto a Can Yaman, che in più occasioni ha dimostrato di essere sempre disponibile e gentile con le sue ammiratrici che lo aspettano assiduamente sotto casa per riuscire a scattare una foto con lui.

Tuttavia, al di là di questi retroscena sui fan, a Venezia si è notata ancora di più l'assenza di Diletta Leotta al fianco dell'attore turco.

La rottura tra Can e Diletta Leotta: lei assente a Venezia 78

I due, ormai, da più di un mese non appaiono insieme e questa situazione non ha fatto altro che rafforzare ancora di più le voci di crisi e di rottura ormai definitiva.

Sembrerebbe palese il fatto che Can e Diletta non siano più una coppia e che entrambi abbiano deciso di intraprendere due strade differenti, anche se fino a questo momento, i diretti interessati non hanno ufficializzato a mezzo stampa, la fine della loro storia d'amore.

L'assenza di Can Yaman al trentesimo compleanno di Diletta e, adesso, quella di Leotta al fianco del divo turco a Venezia per ricevere questo premio, sembrerebbe l'ennesima conferma del fatto che la loro storia d'amore sia giunta al capolinea (dato che questo weekend, la conduttrice sportiva non era impegnata con la Serie A e avrebbe potuto spostarsi tranquillamente a Venezia).