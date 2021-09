Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la serie tv "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 settembre, Renato Poggi sarà sospettato dell'aggressione di Susanna e si appresterà ad affrontare l'interrogatorio con l'ispettore Torre. Inoltre Silvia sarà sempre divisa tra Giancarlo e Michele, mentre Marina conoscerà un lato oscuro del carattere di Fabrizio.

Qualcuno dubita dell'innocenza di Renato

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 13 settembre, Serena e Filippo vivranno una crisi del loro rapporto mai avuta prima, a maggior ragione dopo che l'uomo ha ripreso a lavorare con sè Viviana.

Intanto apparirà certo che l'aggressore di Susanna sia un inquilino di Palazzo Palladini. Lollo invece finirà a procurare dei problemi nei rapporti tra Guido e Alberto. Inoltre Filippo sarà diviso tra l'interesse crescente per Viviana e la voglia di tornare a provare l'amore verso Serena.

Nell'episodio di martedì 14 settembre, la polizia sembrerà convinta che Renato sia l'aggressore di Susanna e la famiglia gli starà vicino. Poggi dovrà decidere se farsi difendere da Niko o da qualcun altro. Qualcuno inizierà a dubitare della sua innocenza. Nel frattempo Filippo - durante la seduta dal terapeuta - racconterà la sua difficoltà ad avvicinarsi a Serena, mentre Viviana partirà alla volta di Tenerife.

Rossella invece incontrerà casualmente con Riccardo.

Niko parla con Adele per convincerla a poter vedere Susanna

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 15 settembre, Niko sarà infastidito dal divieto di potersi avvicinare a Susanna in ospedale e auspicherebbe un confronto con Adele, per poter così vedere la ragazza.

Intanto Adele dovrà far fronte alle pressione di un altro uomo. Inoltre Rossella lavorerà spesso fianco a fianco con l'affascinante Riccardo e questa cosa metterà la ragazza a dura prova sia dal punto di vista professionale che quello strettamente personale.

Nella puntata di giovedì 16 settembre, Fabrizio si troverà in un momento particolarmente complicato, poiché la campagna di diffamazione contro lui e l'azienda non accennerà a placarsi.

Nel frattempo Adele rifletterà su quanto successo ultimamente e decidere di parlare con Giulia. In tutto questo Silvia non riuscirà a scegliere tra il marito Michele e le ripetute avances portate di Giancarlo.

Niko sta per avere delle notizie su Susanna

In base agli spoiler di venerdì 17 settembre, Renato si appresterà ad essere ascoltato dall'ispettore Torre. Intanto Giulia farà in modo di tenere lontano Manlio da Adele, per evitare che in qualche modo possa influenzare l'amica. Inoltre Niko starà per ricevere delle importanti novità riguardanti Susanna, mentre Silvia parlerà con Mariella per provare a fare chiarezza nel suo cuore. Infine Marina per la prima volta si troverà a dover fare i conti con il lato irascibile del carattere di Fabrizio.