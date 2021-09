Mancano circa 24 ore all'inizio della nuova edizione di Uomini e donne, e sul web non si parla d'altro che di Gemma Galgani e dei ritocchini che ha fatto durante le vacanze. Dopo aver saputo che la dama si è rifatta il seno e le labbra, i curiosi hanno cominciato a chiedersi quanto avrà speso negli ultimi anni per ringiovanirsi anche il sorriso e il viso. Stando ad un rumor che circola in rete, la torinese potrebbe aver sborsato una cifra che si aggira attorno ai 12.000 euro per migliorare il suo aspetto fisico.

Indiscrezioni sui ritocchini della protagonista di Uomini e Donne

È una Gemma nuova quella che si presenterà domani al pubblico di Uomini e Donne: lunedì 13 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2021/2022 del dating-show, quella in cui Galgani sfoggerà i ritocchini che ha fatto durante l'estate.

L'intervento al seno e le punturine alle labbra che la dama del Trono Over ha fatto pochi mesi fa, si aggiungono ad altre operazioni chirurgiche alle quali si è sottoposta nel recente passato. Qualche anno fa, ad esempio, la torinese partecipò a Selfie-Le cose cambiano, un programma condotto da Simona Ventura che permetteva alla gente comune e non solo di migliorarsi a costo zero.

I denti nuovi che la 71enne ha mostrato da quel periodo in poi, infatti, non le sono costati nulla perché offerti dalla trasmissione Mediaset e dai medici che collaboravano con essa.

Le cifre delle operazioni della 'regina' di Uomini e Donne

Se l'intervento ai denti è stato offerto dalla produzione di Selfie-Le cose cambiano, tutti gli altri ai quali Gemma si è sottoposta non sono stati gratuiti.

In un'intervista di qualche mese fa, infatti, Galgani ha spiegato che il lifting al viso che aveva fatto poco tempo prima se l'era pagato da sola: quelle dichiarazioni furono una smentita al Gossip secondo il quale sarebbero stati Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne a provvedere a questo ritocchino.

Sul web, dunque, stanno circolando le cifre che la torinese avrebbe sborsato per poter ringiovanire il volto, il seno e le labbra.

Il costo generico di una mastoplastica additiva, ad esempio, è di 8.000 euro, mentre le spese per le punturine che aumentano il volume delle labbra si aggirano attorno ai 600 euro massimi.

Il lifting per eliminare rughe e segni dell'età, invece, costerebbe attorno ai 3.000 euro.

Gemma, dunque, in questi anni avrebbe pagato circa 12.000 euro per rifarsi varie parti del corpo, compresi dei trattamenti alla cheratina ai capelli.

Le critiche dell'opinionista di Uomini e Donne

I ritocchini che ha fatto Gemma negli ultimi anni, sono stati aspramente criticati dalla sua antagonista numero uno. Tina Cipollari, infatti, è tra loro coloro che non approvano la scelta della torinese di rifarsi così tanto a 71 anni.

Intervistata a ridosso del debutto della nuova edizione di Uomini e Donne, la bionda vampa ha dichiarato: "Non saranno due protesi al silicone a renderti più affascinante. Hai il seno nuovo ma resti la vecchia di sempre. L'anno prossimo cosa rifarai, i glutei?".

L'opinionista del dating-show ci è andata giù pesante con Galgani, anche perché ha aggiunto che neppure dopo il lifting, le punturine alle labbra e le operazioni a décolleté e denti riuscirà a trovare il principe azzurro.

"Fossi un uomo, mi farebbe impressione. La sua pelle ha perso di elasticità", ha fatto sapere la collega di Gianni Sperti ad una rivista di gossip.

Il pensiero di Tina su Gemma e su quello che sta facendo per mantenersi giovane è chiaro ed è racchiuso in queste ultime affermazioni: "Rincorre l'età perduta perché non si accetta".