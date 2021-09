Can Yaman e Demet Ozdemir restano al centro dei rumor di Gossip nonostante le loro vite abbiano preso strade diverse. L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha riferito in una diretta su Instagram che tra i due ci sarebbe uno scambio di reazioni sui social e ha smentito la partecipazione di Demet in Sandokan nei panni di Lady Marianna.

Scambio di reazioni tra Yaman e Ozdemir

Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, tra Can Yaman e Demet Ozdemir ci sarebbe uno scambio di reazioni su Instagram, soprattutto in occasione di progetti lavorativi di uno o dell'altra.

Dunque, tra i due ci sarebbero degli apprezzamenti riguardanti le rispettive carriere e qualche messaggio di saluto. Secondo quanto riferito all'esperto di gossip da fonti certe vicine a Demet: "C'è rispetto e una bella confidenza", ma i due attori non si vedrebbero da mesi, anche dati gli impegni lavorativi di Yaman in Italia. L'attore è attualmente impegnato nelle riprese di "Viola come il mare" al fianco di Francesca Chillemi.

Secondo Rosica la storia d'amore di Demet non sarebbe reale

Attualmente tra Yaman e Demet non ci sarebbe nulla di più di un'amicizia e questo, secondo Rosica, è dovuto anche al fatto che Demet in Turchia sarebbe fidanzata.

Rosica riporta, sempre rifacendosi a fonti vicine a Demet, che però l'interprete di Sanem in DayDreamer sarebbe fidanzata per finta: il presunto fidanzato, il cantante turco Oguzhan Koc, avrebbe finto un fidanzamento con la giovane attrice con l'obiettivo di avere un tornaconto in termini di visibilità.

Secondo tali rumors, tra i due ci sarebbe solo amicizia e interessi lavorativi. Non è, però, arrivata alcuna conferma o smentita dai diretti interessati.

Lady Marianna in Sandokan non sarà interpretata da Demet Ozdemir

Nel 2022 inizieranno le riprese del remake di Sandokan, che vedrà Can Yaman come protagonista al fianco di Luca Argentero.

Non è ancora chiaro chi interpreterà il ruolo femminile di Lady Marianna. Nonostante qualche mese fa ci siano state voci che facevano riferimento ad Alessandra Mastronardi, non si sa attualmente chi sarà la coprotagonista, anzi si presume che i casting siano ancora in corso.

Secondo un'indiscrezione di Rosica non dovrebbe quasi sicuramente essere Demet Ozdemir.

L'attrice sarebbe stata proposta per il ruolo dai suoi manager, ma sarebbe stata rifiutata per una serie di motivi. Secondo l'esperto di gossip, tali cause sarebbero gli altri impegni lavorativi di Demet e anche il fatto che non sappia parlare l'italiano e l'inglese. Inoltre, ha aggiunto che Can Yaman ha attualmente una posizione talmente "forte", dato il successo raggiunto in Italia, che potrà influenzare la scelta della sua coprotagonista sul set.