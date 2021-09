L'esperto di Gossip Alessandro Rosica è tornato sul caso Demet Ozdemir fornendo un nuovo spoiler. Il blogger aveva già sostenuto che la storia d'amore dell'interprete di Sanem fosse falsa, ma il 9 settembre ha fornito un dettaglio in più, derivante, secondo quanto da lui riportato, da una fonte ufficiale e sicura: Demet e Oguzhan Koc non avrebbe alcun tipo di relazione reale, ma il loro rapporto sarebbe stato creato a tavolino dai manager per visibilità.

Lo spoiler di Rosica: 'Nessun rapporto intimo'

Secondo Alessandro Rosica, anche Demet Ozdemir e Oguzhan Koc, come Can Yaman e Diletta Leotta, avrebbero una "storia fake creata dai manager per accordi, progetti e visibilità maggiore".

In più, secondo quanto riportato da Rosica, che, a sua detta, si sarebbe rifatto ad una fonte ufficiale e sicura, l'attrice turca e il cantante non avrebbero mai avuto nessun rapporto intimo, al contrario di Yaman e Leotta. Nel frattempo, Demet e Oguzhan continuano a seguirsi sui social e a scambiarsi like, senza aver dichiarato nulla in merito.

Oghuzan blocca Rosica e pubblica una foto con Demet con il simbolo dell'amicizia

Qualche giorno fa, Oguzhan Koc ha pubblicato su Instagram una storia: si tratta di una foto in bianco e nero con Demet, sotto la quale ha inserito un cuore a metà, simbolo d'amicizia e non di una storia d'amore. A detta di Rosica, che ha riportato l'accaduto, tale foto non sarebbe attuale ma risalirebbe a tempo fa.

Alessandro Rosica, tramite le sue instagram stories, ha anche comunicato di essere stato bloccato dal presunto fidanzato di Demet, al quale ha poi rivolto delle frasi in inglese, nella speranza che qualcuno potesse riferirgliele: in sintesi, l'esperto di gossip ritiene che il cantante lo abbia bloccato perché inizia a preoccuparsi che la verità possa venire a galla.

La relazione di Demet e quella di Can Yaman sono iniziate nello stesso periodo

Alessandro Rosica sostiene che la relazione della protagonista di DayDreamer con il cantante turco Oguzhan Koc sarebbe una messinscena. L'attrice ha ufficializzato la sua storia d'amore nello stesso periodo in cui è iniziata la relazione di Can Yaman e Diletta Leotta.

Anche in quel caso, Rosica ha sostenuto, mesi prima della rottura, che tra l'attore turco e la giornalista sportiva italiana non ci fosse in realtà l'amore, ma si trattasse di una mossa esclusivamente mediatica. Di fatto, Yaman e Leotta non hanno ufficializzato la rottura, ma di fatto non appaiono più insieme pubblicamente, nemmeno sui rispettivi social. Attendiamo notizie ufficiali da parte dei diretti interessati, sia riguardo la storia Yaman-Leotta che Ozdemir-Koc.