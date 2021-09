Can Yaman e Francesca Chillemi hanno iniziato le riprese di "Viola come il mare", la nuova Serie TV di Lux Vide. I due, che vestiranno i panni di Francesco Demir e Viola, hanno condiviso sui social momenti sul set.

Can Yaman protagonista di due serie tv italiane

Can Yaman ha fatto appassionare milioni di telespettatori e telespettatrici nel ruolo di Can Divit nella serie tv che in Italia ha preso il nome di "DayDreamer", che lo ha reso famoso a livello internazionale. La Lux Vide ha scelto l'attore turco per due serie tv italiane di sua produzione.

Una è Sandokan, il remake in chiave moderna della produzione che vide protagonista Kabir Bedi: le riprese sono stata posticipate al 2022. In Sandokan, Yaman avrà come compagno di avventura Luca Argentero, mentre non è ancora chiaro chi sarà la coprotagonista femminile: mesi fa, si ipotizzava potesse essere Alessandra Mastronardi.

Il nuovo look nei panni di Francesco Demir e il botta e risposta con Francesca Chillemi

L'altra serie tv targata Luxvide è "Viola come il Mare", le cui riprese sono iniziate proprio in questi giorni. Can Yaman interpreterà il ruolo di Francesco Demir, sfoggiando un nuovo look: l'attore appare nuovamente con i capelli più lunghi, come si nota dagli scatti che sta condividendo sui social direttamente dal set.

La didascalia che accompagna il nuovo post di Instagram in occhiali da sole e tuppo è la seguente: "Dite ciao a Francesco Demir". L'attore turco appare entusiasta per questa nuova esperienza, tutta italiana.

La protagonista femminile di "Viola come il mare", che interpreterà proprio Viola, è l'ex miss Italia Francesca Chillemi.

Proprio come Can, anche Francesca ha condiviso dei momenti direttamente dal set: tra i due c'è stato un vero e proprio botta e risposta.

L'attore, infatti, ha condiviso una storia che lo raffigura in piedi tra i corridoi, scrivendo: "Aspetto Francesca Chillemi, ma ancora non c'è." La sua compagna di set ha subito condiviso lo scatto, rispondendo: "Non ci credo che sei già arrivato, è impossibile".

Poi, Chillemi ha condiviso una nuova foto, nella quale sono visibili i due attori che riguardano le precedenti riprese sul set, scrivendo "Viola e Francesco".

Silenzio sulla vita privata di Can

Sotto al profilo privato, l'attore turco sembrerebbe dedicarsi solo all'amicizia. Nelle sue storie, appare spesso l'amico Roberto Macellari, con cui condivide momenti di vita quotidiana nella sua casa di Roma. Sentimentalmente, sembrerebbe non aver nessun legame: dopo la tacita rottura con Diletta Leotta, vi era stata la voce di un presunto flirt sul red carpet del Festival di Venezia con la modella Moran Atias. Quest'ultima, però, ha risposto ai rumor con una risata, smentendo il tutto.