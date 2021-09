Can Yaman e Demet Özdemir sono al centro del Gossip per via di alcune dichiarazioni rilasciate da Alessandro Rosica. In una recente intervista, infatti, l'esperto di gossip ha rivelato che sia il fidanzamento di Can con Diletta Leotta, sia quello di Demet con Oğuzhan Koç sarebbero iniziati nello stesso periodo. Inoltre, secondo Rosica, entrambe le relazioni sarebbero state create a tavolino per questioni di business che li avrebbe fatti guadagnare e non sarebbe da escludere che fra Can e Demet possa esserci qualcosa, anche se Rosica preferisce non sbilanciarsi in tal senso.

Inoltre, Alessandro ha rivelato che Yaman e Özdemir si scambierebbero reazioni sui social.

Can Yaman e Diletta iniziano la loro storia nello stesso periodo di Demet Özdemir e Oğuzhan

I fidanzamenti fra il futuro Sandokan e la presentatrice sportiva di Dazn e quello di Demet con Oğuzhan sarebbero iniziati nello stesso periodo e, a tal proposito, Rosica ha rivelato: ''Sembrano avere seguito lo stesso copione''. Alessandro ha spiegato che, a detta sua, entrambe le relazioni sarebbero state create a tavolino per questioni di business. Per quanto riguarda le due coppie, però, l'esperto di gossip ha spiegato che ci sarebbero delle differenze.

Can Yaman avrebbe avuto intimità con Diletta Leotta, mentre Demet Özdemir e il fidanzato no

Secondo il racconto di Rosica, sembrerebbero esserci state differenze fra il rapporto che aveva instaurato Can Yaman con la sua ex fidanzata Diletta Leotta e quello creatosi fra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. Infatti, a detta di Alessandro, mentre i primi avrebbero avuto dei momenti di intimità, i secondi non avrebbero avuto mai contatti fisici.

L'esperto di gossip è sicuro delle sue parole riguardo l'attore di Istanbul, perché avrebbe avuto tali informazioni dalle colf che riordinavano le stanze degli hotel dove Diletta e il suo ex compagno Can soggiornavano.

Fra Can Yaman e Demet Özdemir potrebbe esserci qualcosa

Proseguendo nel discorso, Rosica ha fornito ulteriori dettagli riguardo al rapporto fra Can Yaman e Demet Özdemir, affermando: ''Potrebbe esserci qualcosa fra loro, ma non voglio sbilanciarmi.

Al momento si scambiano reazioni su Instagram, ma dai messaggi che si inviano anche sul cellulare non trapela nulla di più di un'amicizia''. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire cosa accadrà nella vita dei due protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno, dal momento che Can Yaman ora è tornato ad essere single, dopo la rottura con Diletta Leotta. Nel frattempo, Demet Özdemir continua la sua relazione con il compagno Oğuzhan Koç.