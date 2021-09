Dopo due settimane di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 6 sembrava che potesse nascere la prima coppia. A quanto pare, però, le cose non starebbero affatto così. Manuel Bortuzzo, dopo essersi avvicinato a Lucrezia Selassié detta Lulù, vorrebbe fare un passo indietro. Stando ad alcuni rumor, pare che lo sportivo abbia chiesto aiuto alla redazione del Reality Show.

Bortuzzo vuole lasciare Lulù?

Dopo solo una settimana trascorsa nella casa più spiata d'Italia, la più piccola delle sorelle Selassié ha rilasciato delle dichiarazioni importanti su Manuel Bortuzzo.

A detta della Principessa, il 22enne la farebbe sentire protetta e serena oltre a considerarlo importante. Al contrario, il 22enne di Treviso è sempre apparso più distaccato nonostante non abbia disdegnato le attenzioni della coinquilina.

Alla vigilia della sesta puntata del GF Vip, sul web è comparsa una segnalazione su Manuel. Scendendo nel dettaglio, Bortuzzo sarebbe pentito di essersi avvicinato a Lucrezia. Per questo motivo negli ultimi giorni, si sarebbe mostrato più distaccato verso la più piccola delle sorelle Selassié. Ma non è tutto, pare che il giovane abbia fatto una richiesta particolare in confessionale: "Ha chiesto una mano alla redazione per trovare un'uscita d'emergenza". Alfonso Signorini potrebbe trattare l'argomento con lo sportivo nella puntata di venerdì 1 ottobre.

Manuel rifiuta le avance della Principessa

In assenza di Aldo Montano - fuori dalla casa per un impegno istituzionale - Manuel aveva ospitato nel suo letto Lulù. Per due serate di seguito, i due coinquilini si erano coccolati e si erano lasciati andare a effusioni. Dopo uno scambio di baci, il 22enne è sembrato fare un passo indietro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per esempio, nella serata di martedì 28 settembre, Lucrezia in giardino ha cercato di baciare Manuel sulla bocca e sul petto. Lo sportivo, però, si è tirato indietro per non sgualcire la camicia: "Ti prego, questa costa molto". A finire sotto accusa è sempre l'atteggiamento schivo del 22enne. Nelle scorse ore, la sorella Selassié ha cercato di baciare il coinquilino, quest'ultimo però l'ha nuovamente rifiutata.

In un secondo momento, Bortuzzo si è lasciato andare ma dopo il bacio si sarebbe pulito la bocca.

Il comportamento di Manuel sta spaccando i telespettatori del reality show. Secondo alcuni, Lulù dovrebbe lasciare Manuel un po' più libero. Secondo altri, Bortuzzo se non è interessato alla gieffina romana dovrebbe parlarne anziché illuderla.