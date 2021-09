Una settimana di emozioni al Paradiso delle Signore terminerà con una nuova puntata, che andrà in onda venerdì 1 ottobre. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano infatti che non mancheranno i colpi di scena. Lo staff del grande magazzino sarà euforico per l'uscita del primo numero del Paradiso Market ma in sartoria ci sarà tensione. Agnese e Flora continueranno a punzecchiarsi e sarà inevitabile l'intervento di Vittorio. Nel frattempo Anna scoprirà che sarà stato Salvo a mandarle i fiori e reagirà molto male. In atelier intanto, Gloria apprenderà che Ezio vorrà definitivamente trasferirsi a Milano.

Tuttavia la donna deciderà di scrivergli una lettera per rivelargli tutta la verità. Nel frattempo Adelaide continuerà a convincersi che Flora nasconda qualcosa di misterioso. La contessa temerà che Achille, attraverso quella lettera possa averle confessato qualcosa di molto importate.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, scintille tra Flora e Agnese

Durante il quindicesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso venerdì 1 ottobre 2021, l'atelier sarà pronto per la pubblicazione del primo numero del Paradiso Market. Mentre tutto lo staff sarà emozionato per questa novità, il direttore del grande magazzino cercherà di calmare le acque tra Flora e Agnese. La nuova stilista e la responsabile della sartoria non andranno per nulla d'accordo.

Nel dettaglio la mamma di Salvatore e Tina non prenderà bene le idee "americane" della costumista e per questo motivo i due inizieranno a battibeccarsi.

Il Paradiso delle Signore 6, Flora trama qualcosa

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 venerdì 1/10, rivelano nel dettaglio che Ludovica avrà una crisi morale.

La contessina Brancia non saprà che fare del suo futuro e soprattutto come gestire la vendita di Villa Brancia, dato che non mancheranno i problemi con gli acquirenti. In crisi per questo difficile periodo, la vice presidentessa del Circolo chiederà supporto a Marcello, diventato ormai il suo prezioso confidente. Dopo aver ricevuto un bel mazzo di fuori, Anna scoprirà che il mittente sarà stato Salvatore.

Ne scaturirà una reazione del tutto inaspettata: la Imbriani prenderà malissimo questo gesto. Nel frattempo Gloria scoprirà dalla signorina Colombo che Ezio vorrà mettere radici a Milano, per formare una nuova famiglia con un'altra donna. Tuttavia la capo commessa deciderà di scrivergli una lettera. Gloria racconterà al suo ex marito di essere tornata per conoscere Stefania? Intanto la contessa di Sant'Erasmo sarà sempre più convinta che Flora la tenga all'oscuro di qualcosa. Adelaide inizierà a pensare a cosa potrebbe trattarsi.