La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta definitivamente al capolinea. A confermare le indiscrezioni che circolavano in rete, legate a questo addio è stata proprio la conduttrice sportiva nel corso della sua ultima intervista a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Il 27 settembre però, Diletta è tornata a parlare di questa situazione anche a Striscia la notizia, durante la consegna di un nuovo tapiro e non ha nascosto il suo imbarazzo.

L'addio definitivo tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, Diletta Leotta intervistata a Verissimo ha confermato la fine della relazione con Can Yaman, ammettendo che forse hanno fatto tutto di fretta.

La conduttrice ha poi proseguito smentendo le voci legate al fatto che la loro relazione potesse essere finta e costruita a tavolino e aggiungendo di aver vissuto tutto con grande passione.

Diletta non ha trattenuto neppure la commozione, lasciando intendere di non aver ancora dimenticato l'attore turco che le aveva fatto battere il cuore, a distanza ormai di quasi due mesi dalla fine della loro relazione.

E così, mentre Can Yaman preferisce non dire nulla e concentrarsi solo sui nuovi impegni professionali, Diletta ha scelto di rompere il muro del silenzio e lo ha fatto anche durante la consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli.

Striscia la notizia consegna un nuovo tapiro a Diletta Leotta

L'inviato di Striscia la notizia, durante la prima puntata di questa nuova stagione del tg satirico in onda su Canale 5, ha raggiunto Diletta a Milano per consegnarle un nuovo tapiro.

Il motivo? I disservizi riscontrati da Dazn, la piattaforma streaming che quest'anno detiene i diritti esclusivi per la messa in onda delle partite di calcio della Serie A 2021/2022.

Diletta ha ammesso di essere mortificata per i problemi riscontrati da Dazn e che, se potesse, aggiusterebbe lei stessa in prima persona, le antenne.

Nel corso dell'intervista con l'inviato di Striscia la notizia, però, si è parlato anche di Can Yaman. Staffelli, infatti, ha chiesto a Diletta come mai l'attore turco l'avesse lasciata sola il giorno del suo 30esimo compleanno.

'Sono sola', ammette in imbarazzo Diletta dopo l'addio con Can Yaman

La conduttrice sportiva, in quel momento, non ha nascosto il suo visibile imbarazzo e si è limitata a risponde con un: "Sono sola", col quale ha ribadito ancora una volta l'addio definitivo con il divo turco che ha fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo, con le sue fortunatissime serie televisive.

La conduttrice ha poi aggiunto di essere single e che, in questo momento, non è pronta per un nuovo fidanzato dopo la recente rottura con Can Yaman.