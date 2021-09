Nel corso della quinta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip due delle protagoniste indiscusse della serata sono state le opinioniste al fianco di Alfonso Signorini, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra l'ex partecipante del Reality Show e la moglie di Paolo Bonolis non è mai corso buon sangue e non stanno facendo niente per nascondere le ostilità reciproche. Il conduttore del programma targato Mediaset ha voluto dare spazio alla trentina e alla romana per aprire un confronto tra di loro che, però, non ha condotto a niente di positivo.

La foto condivisa da Sonia con Magalli

Compiendo un passo indietro rispetto alla puntata del GF Vip 6 andata in onda lunedì 27 settembre 2021, nel weekend appena trascorso, Sonia Bruganelli ha voluto condividere sul proprio account ufficiale Instagram un'istantanea che la ritraeva assieme a Giancarlo Magalli. Si tratta di una foto che non è sembrata postata a caso dato il rapporto tutt'altro che idilliaco tra il conduttore e Adriana Volpe. La showgirl non ha fatto mancare la replica al post della sua collega d'avventura e si è così giunti ad un botta e risposta tramite i social network fino alla quinta puntata del reality.

La lite in diretta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al GF Vip 6

Alfonso Signorini ha tentato di effettuare un confronto tra Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe su quanto accaduto.

La moglie di Bonolis ha dichiarato che durante una cena, Giancarlo Magalli ha rivelato di aver saputo il ruolo di opinionista di Bruganelli insieme ad Adriana Volpe e ha domandato come si stesse trovando. La romana ha replicato evidenziando che sono molto diverse. In seguito hanno deciso di scattare una foto e, successivamente, Bruganelli ha lanciato qualche frecciatina a Volpe: "Ho immaginato che lei avesse una forza interiore diversa da quella che ha".

Sonia, dopo un'interruzione di Alfonso Signorini, ha sottolineato che fa l'opinionista per parentesi, ma il suo lavoro è un altro. Bruganelli ha fatto anche riferimento ad una chat su Whatsapp nella quale affermava di voler chiarire con Volpe.

Le parole di Adriana Volpe

La replica della trentina non si è fatta attendere e, rivolgendosi alla moglie di Bonolis, ha dichiarato di ritenere Sonia una persona intelligente tanto che le viene difficile immaginare che Bruganelli non sapesse l'effetto di quella foto.

La 48enne ha anche evidenziato: "Tu hai detto: io non sono amica di Adriana", aggiungendo che lei ha cercato di esserle amica. Volpe ha successivamente svelato che chiese alla sua collega d'avventura di seguirsi sui social e la risposta di Bruganelli è stata che non ne aveva nessuna intenzione.