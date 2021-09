La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta ufficialmente al capolinea. I due, ormai, da più di un mese hanno scelto di intraprendere due strade completamente differenti e ormai non appaiono più in compagnia sui social. Un chiaro riferimento al fatto che la loro storia d'amore sia ormai terminata e che i due abbiano scelto di percorrere due strade diverse. Fino ad oggi, però, Diletta e Can non hanno mai parlato pubblicamente di quello che successo tra di loro questa estate e la prima a rompere il silenzio sarà la conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn.

Dopo l'addio con Can, Diletta Leotta fa chiarezza a Verissimo

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prossima puntata di Verissimo in programma sabato 25 settembre su Canale 5, rivelano che tra gli ospiti annunciati vi sarà anche la conduttrice Diletta Leotta.

Una lunga intervista durante la quale Diletta avrà modo di raccontarsi a cuore aperto al cospetto della padrona di casa Silvia Toffanin, rispondendo alle varie polemiche che la vedono protagonista in queste settimane.

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, nel corso della sua prima intervista televisiva dopo la rottura con Can Yaman, Diletta avrà modo finalmente di rompere il silenzio e di fare chiarezza su quanto è successo.

La verità di Diletta Leotta sull'addio con Can Yaman

La conduttrice sportiva, quindi, avrà modo di replicare in prima persona alle varie accuse che le sono state mosse nel corso di queste settimane, compresa quella secondo cui la sua relazione con Can Yaman fosse studiata a tavolino e frutto di una strategia ben premeditata per accrescere la popolarità di entrambi.

Quali saranno le verità che verranno fuori nel corso di questa prima intervista a Diletta Leotta post addio con l'attore turco, amatissimo dal pubblico di Canale 5?

I fan della coppia aspettano con trepidazione di vedere in onda la nuova puntata di Verissimo, per poter ascoltare finalmente il racconto dei fatti di uno dei due protagonisti di questo flirt estivo che ha tenuto banco per diversi mesi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il nuovo impegno professionale di Can Yaman in tv

Intanto Can Yaman, messa da parte la fine di questa relazione che lo ha visto protagonista del Gossip italiano ed internazionale, si appresta a tornare di nuovo sul set per il suo nuovo impegno professionale.

L'attore, infatti, dopo il grandissimo successo ottenuto in Turchia è pronto a debuttare nella sua prima fiction completamente italiana.

Trattasi di "Viola come il mare", una nuova serie destinata al prime time di Canale 5 che lo vedrà protagonista con Francesca Chillemi. La messa in onda della fiction è prevista per il 2022 in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.