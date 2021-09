La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta al capolinea. Sebbene i due diretti interessati non abbiano mai confermato ufficialmente la fine della loro relazione, è pur vero che da più di un mese non si mostrano più insieme, e ormai sembra che abbiano intrapreso delle strade differenti.

A fare un po' di chiarezza su questa vicenda - seppur indirettamente e senza mai menzionare Yaman - sono giunte alcune dichiarazioni di Diletta, la quale ha ammesso di essere ancora alla ricerca del suo principe azzurro.

Love story già finita tra Can Yaman e Diletta Leotta?

Can Yaman e Diletta Leotta, dopo aver fatto sognare i fan con la storia d'amore che ha tenuto banco per buona parte dell'estate, hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul loro amore è calato il sipario e un assordante silenzio che non ha fatto altro che accendere ancor di più la curiosità dei follower.

In molti si chiedono cosa sia successo e quali siano i motivi che li hanno portati a dirsi addio quando tutto sembrava procedere nel migliore dei modi.

Sia Can che Diletta, in queste settimane, non hanno proferito parola su quello che è successo. Tuttavia, durante un intervento al programma Buoni o Cattivi di Italia 1, parlando del suo uomo ideale, Leotta ha lasciato intendere che al momento non l'ha ancora trovato.

La frecciatina di Diletta Leotta sul 'principe azzurro'

Diletta, intervistata dalla conduttrice e giornalista Veronica Gentili, ha fornito l'identikit del suo uomo ideale, sottolineando che deve essere una persona rispettosa in primis dei suoi spazi e del suo lavoro.

"Deve farmi sentire donna ma anche donna indipendente", ha sottolineato la conduttrice di Dazn.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Leotta ha svelato di non aver ancora trovato il suo principe azzurro. Un probabile riferimento indiretto alla relazione con Can Yaman che probabilmente non è finita al meglio, nonostante l'amore mostrato nei mesi scorsi.

I nuovi impegni professionali di Can Yaman: due nuove fiction in Italia

In attesa di nuovi dettagli sulla coppia, Yaman si prepara ad affrontare al meglio i suoi prossimi impegni professionali. L'attore turco sarà sul set della fiction Viola come il mare, destinata alla prima serata di Canale 5. Un progetto ambizioso per l'artista 31enne, il quale per la prima volta si cimenterà con la realizzazione di un prodotto totalmente italiano.

Dopo questa fiction, Can Yaman passerà alle riprese di Sandokan, la serie evento prevista sempre nel 2022, dove reciterà al fianco di Luca Argentero e Raoul Bova.