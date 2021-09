Can Yaman è finito al centro del clamore mediatico. L'attore turco sul red carpet di Venezia ha mostrato una certa complicità con l'attrice israeliana Moran Atias. I due colleghi per tutto il tempo si sono scambiati degli sguardi complici, tanto che alcuni fan hanno ipotizzato che vi sia un flirt in corso. Dunque, Yaman dopo l'addio con Diletta Leotta potrebbe avere ritrovato la serenità.

L'addio con Leotta

Can Yaman è tornato single. La star delle soap turche dallo scorso gennaio aveva intrapreso una relazione con Diletta Leotta. Nonostante si fosse parlato di un imminente matrimonio tra i due, dopo un viaggio in Turchia è calato il gelo.

Stando ad alcuni retroscena, uno dei due partner avrebbe tradito il rispettivo compagno. Ma non solo, c'è anche chi ha parlato di "incompatibilità caratteriali". In estate, Can e Diletta hanno trascorso le vacanze da separati. Da quel momento non si è più sentito parlare della coppia. Al contrario, Leotta e Yaman sono stati avvistati in compagnia di amici, ma mai insieme. In ultimo, la giornalista ha festeggiato 30 anni insieme ad amici e parenti, ma dell'attore turco non si è vista neanche l'ombra.

L'attore approda a Venezia

In occasione del Festival del Cinema di Venezia, Can Yaman è stato accolto con grande calore dalle sue fan. Sul red carpet, il 30enne turco ha mostrato una certa complicità con la collega israeliana Moran Atias: i due per tutto il tempo sono stati protagonisti di un gioco di sguardi.

Stando a quanto riportato dagli addetti ai lavori, i due attori si sarebbero scambiati anche dei sorrisi maliziosi.

Al momento non è chiaro se Can Yaman abbia un flirt con Moran. Secondo i fan più maliziosi, non ci sarebbero dubbi. L'attore ha sempre dichiarato di voler mantenere la vita privata lontano dai riflettori. Dunque, il presunto flirt con Atias potrebbe rimanere nell'ombra.

Can eletto personaggio dell'anno

Al Festival di Venezia, Can Yaman è stato invitato per ricevere un premio prestigioso. Scendendo nel dettaglio, l'attore è stato eletto "personaggio dell'anno". Le soap che lo hanno visto protagonista hanno spopolato in Italia, tanto che è nato un "fenomeno Can".

Yaman - dopo avere preso parte a DayDreamer, BitterSweet e Mr Wrong - tornerà sul set per nuovi progetti di lavoro.

Can infatti, è stato scelto per interpretare Sandokan: la nuova serie televisiva dedicata allo storico libro di Salgari. Inoltre, l'attore prenderà parte alla serie Viola come il mare tratto dal romanzo "Conosci l'estate?" al fianco dell'ex Miss Italia Francesca Chillemi: i due attori si sono ritrovati anche sul set di Che Dio ci aiuti.