Le prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5 vedranno la tragica scomparsa di Ildefonso. Camino rimarrà vedova e per lei sarà un periodo alquanto difficile. Oltre ad affrontare i sensi di colpa per la morte del marito, la giovane Pasamar sarà preoccupata per la mancanza di notizie da parte di Maite. La pittrice non le invierà più le consuete lettere e sembrerà essere svanita nel nulla.

Spoiler Una vita: Camino disperata dopo la morte di Ildefonso

Le trame di Una vita si faranno sempre più avvincenti, soprattutto nel momento in cui Anabel rivelerà in pubblico il segreto di Ildefonso.

La figlia di Marcos infatti, durante la festa di fidanzamento tra il padre e Felicia, non esiterà a raccontare che Ildefonso è impotente, tradendo così la fiducia di Camino. Una notizia sconvolgente che creerà uno scandalo nel quartiere. Ildefonso non reggerà alla vergogna e scomparirà da Acacias. Camino, preoccupata per le sorti del marito, allerterà gli inquirenti e non passerà molto tempo prima che il marchesino venga trovato morto nelle acque del fiume. Sarà chiaro che Ildefonso si sarà suicidato e ciò getterà nello sconforto più totale la giovane vedova.

Camino rinfaccia a Felicia di averla costretta a rinunciare a Maite

Camino, nonostante abbia cercato di stare accanto a Ildefonso anche dopo lo scandalo, sarà preda dei sensi di colpa.

La giovane Pasamar si sentirà in colpa per il fatto che, durante tutto il tempo del loro breve matrimonio, lei non avrà fatto altro che pensare al suo amore per Maite. La pittrice e la giovane Pasamar infatti, si saranno tenute in contatto tramite delle lettere cariche di sentimento. Le trame di Una vita, dopo la morte di Ildefonso, vedranno Camino profondamente addolorata e carica di rabbia, soprattutto verso la madre Felicia.

La giovane vedova infatti, le rinfaccerà il fatto di averla costretta a sposarsi e a rinunciare al suo amore per Maite. Tra Camino e Felicia ci sarà un durissimo scontro, anche a causa della decisione di Camino di rinunciare all'eredità di Ildefonso.

Maite sembra svanita nel nulla, Camino preoccupata

Le prossime settimane saranno molto dure per Camino.

Oltre al dolore per la perdita di Ildefonso e le tensioni con Felicia, la giovane Pasamar comincerà a preoccuparsi nel momento in cui non giungeranno più le lettere di Maite. Le due si scrivevano con regolarità e l'improvvisa mancanza di notizie da Parigi, non potrà che destabilizzare Camino che non saprà cosa fare e pensare. Maite sembrerà essere svanita nel nulla e, solo con il prosieguo delle puntate, i fan della soap Tv iberica ne scopriranno il motivo. Nel frattempo, sarà Anabel a cercare di risollevare il morale dell'amica Camino, senza successo.