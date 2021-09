L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 ritorna lunedì 20 settembre con la messa in onda della terza puntata in diretta televisiva su Canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini proporrà nuove storie e racconterà al pubblico ciò che è successo nel corso delle ultime giornate, dopo l'arrivo in casa dei nuovi concorrenti che hanno animato le vicende della casa più spiata d'Italia. Spazio anche al televoto di questa settimana, che vede coinvolti Francesca Cipriani e Tommaso Eletti.

Anticipazioni terza puntata Grande Fratello Vip 6 del 20 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni del Grande Fratello Vip 6 in programma lunedì 20 settembre, rivelano che ci sarà spazio per il televoto di questa settimana che vede candidati Tommaso Eletti e Francesca Cipriani, i due più nominati dell'ultima puntata.

Tuttavia, Alfonso Signorini ha già svelato che questo televoto non sarà eliminatorio, dato che nessuno dei due lascerà la casa nel corso della diretta di lunedì sera.

Il concorrente che sarà il "meno preferito" dal pubblico da casa, finirà di diritto al televoto del prossimo venerdì sera, assieme ai nuovi concorrenti che verranno scelti durante il ciclo di nomination in programma questo lunedì sera su Canale 5.

Non ci sarà una vera eliminazione dalla puntata del GF Vip di lunedì

La prima vera eliminazione dalla casa del GF Vip 6, quindi, sarà in programma per venerdì 24 settembre, quando è previsto il nuovo raddoppio per il reality show nel prime time di Canale 5.

Durante questo nuovo appuntamento con il reality show Mediaset, non mancheranno neppure le nuove sorprese per i concorrenti protagonisti di questa sesta edizione, così come il racconto dei fatti avvenuti nel corso delle ultime ore all'interno delle mura domestiche di Cinecittà.

Una terza puntata che dovrà garantire una risalita dal punto di vista degli ascolti, dopo il clamoroso crollo di venerdì scorso.

Crollano gli ascolti del Grande Fratello Vip 6 in prime time

Il reality show condotto da Signorini, infatti, ne è uscito drasticamente sconfitto dal confronto auditel con Tale e quale Show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Ben quattro milioni di spettatori hanno seguito lo show Rai contro gli appena due milioni che hanno seguito il Grande Fratello Vip 6, fermo alla drastica soglia del 14% di share.

E, da questo lunedì sera, Signorini si ritroverà a dover fare i conti con un altro agguerritissimo competitor. Trattasi de I Bastardi di Pizzofalcone 3, la serie poliziesca Rai con protagonista Alessandro Gassman, che con le prime due stagioni ha ottenuto un vero e proprio boom di ascolti (con una media superiore ai sei milioni di spettatori).