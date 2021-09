Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando si è trasferito in Italia per intraprendere nuove sfide professionali. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è molto apprezzato dagli attori con cui ha condiviso il set. A tal proposito, Fatma Toptaş, in una recente intervista, ha parlato delle qualità di Can e del personaggio che ha interpretato in Mr. Wrong. Per l'interprete di Sibel Korkmaz, Yaman è un grande professionista che lavora sodo e ha stretto con lui un rapporto di stima e di amicizia.

Can Yaman è amico di Fatma Toptaş

Can Yaman sta avendo molto successo e, oltre a fare impazzire le fan per la sua bellezza, è amato anche per le doti di attore. Fatma Toptaş, che ha interpretato il ruolo di Cansu Akman in Mr. Wrong - Lezioni d'amore, ha rilasciato dichiarazioni sul futuro Sandokan e la sua carriera, ormai avviata, nel nostro paese, affermando: ''Non ho dubbi che farà un buon lavoro in Italia. Lo apprezzo come amico e come attore. Gli auguro buona fortuna in questo viaggio".

Can Yaman lavora sodo: le parole di Fatma Toptaş

Oltre ad avere parlato del rapporto di amicizia che la lega al protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, Fatma Toptaş ha espresso la sua opinione anche sulle doti di Can Yaman.

A tal proposito, infatti, l'attrice turca ha confidato: ''Penso che la sua più grande qualità sia quella di lavorare sodo. È un professionista che sa cosa vuole''. L'attrice turca, inoltre, ha parlato anche del personaggio interpretato da Can in Mr. Wrong e delle regole di Özgür Atasoy in amore, rivelando: ''Ci sono argomentazioni che trovo corrette, ma in generale penso che sia un discorso profondo, che cambia a seconda delle persone e delle problematiche''.

Il successo delle serie turche con Can Yaman

Fatma Toptaş ha anche svelato che, fra le sue serie turche preferite c'è ovviamente Mr. Wrong, in cui ha recitato al fianco di Can Yaman e che ha avuto successo in Italia. In merito all'entusiasmo del pubblico, l'interprete di Cansu ha dichiarato: ''È bello sentirsi così seguiti e amati, e mi rende felice che al vostro paese stia piacendo tanto.

L'Italia è un paese dolce e affettuoso, amo tutti. E posso dirvi di continuare a guardarci, stanno per arrivare grandi cose!''. Riguardo alla sua carriera professionale, Fatma ha confidato che le piacerebbe lavorare con Ferzan Özpetek e altri registi e ha rivelato di sognare sui film di Woody Allen, Tim Burton e altre star internazionali. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Fatma Toptaş e Can Yaman si ritroveranno insieme sul set di qualche altra serie turca o qualche altro progetto professionale, magari in Italia.