Can Yaman e Luca Argentero in questi giorni hanno fatto sognare i fan per aver pubblicato sui social una foto dove appaiono in compagnia di un altro attore italiano molto amato, Raoul Bova.

L'immagine nel giro di poche ore ha fatto il giro del web, mettendo a tacere le voci legate ad una presunta rivalità tra Yaman e Argentero che si erano diffuse nei mesi scorsi. Giovedì 9 settembre, l'attore torinese ha voluto simpaticamente "prendersi gioco" del collega turco, postando lo stesso scatto su Twitter ma con Yaman in versione "invecchiata".

Lo scatto di Luca Argentero, Can Yaman e Bova fa impazzire il web

Luca Argentero nei giorni scorsi ha diffuso una fotografia che lo ritraeva al fianco di Can Yaman e Raoul Bova. Un'immagine che è risuonata anche come una sorta di smentita alle indiscrezioni relative a dei rapporti non proprio idilliaci fra i due attori che nel 2022 si ritroveranno sul set del remake di Sandokan.

Argentero, Bova e Yaman saranno i tre volti di punta delle fiction italiane targate Lux Vide. Il primo ritornerà sul set di Doc-Nelle tue mani 2, la serie campione di ascolti della passata stagione Tv, seguita da una platea di circa 8 milioni di spettatori.

Raoul Bova debutterà nel cast della tredicesima stagione di Don Matteo, prendendo il posto di Terence Hill, mentre Can Yaman sarà il protagonista maschile di Viola come il mare e successivamente vestirà i panni della Tigre di Mompracem nel reboot di Sandokan.

La foto invecchiata di Can Yaman: Argentero fa ironia sui social

Lo scatto social dei tre attori ha mandato in visibilio i fan anche se, il 9 settembre, Luca Argentero ha voluto "prendere in giro" l'attore turco, e su Twitter ha pubblicato lo stesso scatto ma con delle sostanziali modifiche.

Fra i tre artisti, Can Yaman è il più giovane (ha quasi 32 anni).

Argentero però ha voluto fargli uno scherzo, invecchiandolo nell'immagine ritoccata.

L'attore turco Yaman 'preso in giro' dal collega Argentero

Situazione diversa, invece, per Argentero e Bova, i quali nello scatto modificato sono stati ringiovaniti: insomma, un modo ironico per "prendere in giro" il collega turco.

"L'invidia è una brutta bestia...(Oh!

Così, tanto pe' scherza' eh...)", ha scritto l'interprete torinese nella didascalia della nuova foto social con Can Yaman in versione "invecchiato".

Le reazioni dei fan non sono mancate: in tanti hanno apprezzato l'humor del protagonista di Doc-Nelle tue mani, ammettendo di non vedere l'ora di vederlo in azione con Can Yaman sul set di Sandokan, la cui messa in onda è prevista per il 2022.