In uno scatto, tre dei più affascinanti attori del panorama televisivo. Questo è ciò che è apparso sul profilo Instagram di Luca Argentero ieri, foto che poi è stata ripostata anche da Can Yaman. I due attori, che presto lavoreranno insieme sul set di Sandokan, si sono ritrovati ed hanno immortalato il momento, ma non erano soli, con loro anche Raoul Bova. Immediatamente, lo scatto ha fatto incetta di like e di commenti positivi. Tanto più che tale immagine è stato un modo per zittire tutte le malelingue che volevano i due futuri colleghi in brutti rapporti.

Tre affascinanti attori in un solo scatto

'C'erano un torinese, un romano e un turco-ramano...': con questa spiritosa descrizione, che sembrerebbe quasi l'inizio di una barzelletta, Luca Argentero ha accompagnato lo scatto che molto probabilmente è giunto al culmine di una serata piacevole passata in compagnia di Can Yaman e Raoul Bova. Luca abbraccia Can come a dimostrare che tra lui e l'attore nato ad Istanbul non vi sono antipatie né diverbi, come volevano le voci di Gossip che si erano diffuse durante l'estate che sta volgendo al termine.

A breve inizieranno le riprese di Sandokan, il cui ruolo principale sarà interpretato da Yaman, mentre Argentero sarà sul set nei panni di Yanez, il braccio destro dell'interprete principale della produzione targata Lux Vide.

Per ciò che riguarda Bova, al momento non vi sono indicazioni circa il suo coinvolgimento nella pellicola, ma la foto potrebbe suggerire una sua possibile presenza nella serie. Pare dunque che i lavori inizino sotto i migliori auspici. Sta di fatto che le fan hanno gradito il fatto di poterli vedere vicini già da subito. 'E poi ci sono miliardi di donne senza ossigeno dopo aver visto questa foto', ha scritto una utente che li ha denominati i fantastici 3.

I prossimi impegni tra lavoro e vita privata

Frattanto Can, ben presto, inizierà le riprese con Francesca Chillemi per 'Viola come il mare'. Luca Argentero è invece già tornato al lavoro sul set di Doc-Nelle tue mani 2. Per ciò che riguarda Bova, comparirà anche in Don Matteo 13. E se per quanto riguarda il lavoro, tutti e tre sono 'impegnati', vi è qualche differenza a livello sentimentale.

Mentre Argentero sta vivendo felicemente al fianco della moglie Cristina Marino che le ha dato la sua prima figlia e Bova condivide la sua vita con la compagna Rocio Munoz Morales, dalla quale ha avuto due figlie femmine dopo i due maschi nati dal primo matrimonio, più complicata la situazione 'di cuore' per Yaman. L'attore turco sembrava ad un passo dal matrimonio con Diletta Leotta ma negli ultimi giorni qualcosa potrebbe essere cambiato, tanto che si è vociferato di un nuovo interesse femminile per Can.