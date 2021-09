Vittorio Conti sta per riaprire le porte del Paradiso delle Signore e tante novità corteggeranno sia lui che il grande magazzino stesso. La quinta stagione della daily soap di Rai 1 ha portato una svolta inaspettata all'interno della storia d'amore tra Marta e Vittorio, culminata con la loro separazione e uno straziante addio. E mentre la bella Guarnieri si troverà oltreoceano a vivere una nuova vita, il direttore del negozio di lusso milanese si dedicherà ancora di più al suo lavoro.

Dedicarsi anima e corpo al negozio sarà un modo per distrarsi dall'assenza di Marta.

Sarà proprio così che vedrà la luce la rivista mensile chiamata Paradiso Market, ma le novità non sono finite qua. Intervistato dal settimanale Tv Mia, l'attore Alessandro Tersigni ha annunciato grandi cambiamenti che riguarderanno il suo personaggio, in particolar modo un nuovo amore che lo aiuterà a voltare pagina dopo la partenza dell'amata moglie!

Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni anticipa: 'Vittorio sarà un single molto ambito'

Dopo l'addio di Marta Guarnieri, la quale è salpata per l'America in cerca di stimoli e novità, Vittorio Conti inizierà una vita nuova da scapolo, ma rimarrà single solamente in un primo tempo. Dalle pagine di Tv Mia si apprende che, pur di non pensare troppo alla moglie, il direttore del Paradiso delle Signore si tufferà sul lavoro.

Con l'amico Roberto Landi svilupperà una rivista di moda e costume, destinata a conquistare le clienti del grande magazzino milanese. Ma non sarà solamente questa rivista ad attrarre le donne del famoso capoluogo lombardo, bensì perfino il direttore Conti. Il fascino di Vittorio, a quanto pare, spingerà le signore milanesi a girarli attorno, ma l'uomo continuerà a sperare che la sua amata Marta possa fare ritorno da lui prima o poi.

Lontano dagli occhi lontano dal cuore, infatti ben presto qualcosa cambierà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: 'Accanto a Vittorio ci sono donne importanti'

Dopo un certo periodo di tempo, però, il cuore del direttore Conti tornerà a battere all'impazzata e lo farà per un'altra persona ignota. L'attore Alessandro Tersigni ha chiaramente affermato che il suo personaggio 'incontrerà una donna che lo metterà in crisi'.

Questa misteriosa figura invoglierà Vittorio a iniziare qualcosa di nuovo.

All'interno della medesima intervista, inoltre, Alessandro ha parlato di donne importanti al fianco dell'ormai ex marito di Marta. Attualmente gli sceneggiatori non sembrano aver deciso il destino sentimentale di Vittorio, ma qualcosa bolle in pentola. Accanto al direttore del Paradiso delle Signore ci saranno la cognata Beatrice, con la quale ebbe una storia tantissimo tempo fa, non mancherà Gloria, che è la capo commessa del grande magazzino di lusso, infine, ci sarà il ritorno da Londra di Tina Amato, ma senza il marito Sandro Recalcati.