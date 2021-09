Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Bellita Del Campo vorrà partire per l'Argentina per raggiungere sua figlia Cinta, mentre il marito Jose vorrebbe lasciare da soli i due freschi sposi. Intanto, Cesareo sarà molto teso perché arriverà il giorno in cui dovrà testimoniare di fronte al giudice. Nel mentre, Velasco approfitterà di questa situazione per tendere una trappola all'uomo e fare in modo che si confonda durante la deposizione.

Intanto, l'arrivo di Laura farà tremare sia Felipe che Genoveva, mentre Velasco sarà convinto che la domestica testimonierà a favore della signora. Infine, Camino deciderà di confidarsi con Anabel.

Cesareo dovrà testimoniare di fronte al giudice

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, i coniugi Dominguez avranno un confronto in cui la penseranno in maniera diversa. Infatti, da un lato ci sarà Bellita Del Campo che sarà più decisa che mai a voler partire per l'Argentina per stare vicino a sua figlia Cinta. Invece, dall'altro ci sarà José che preferirebbe non partire, per lasciare spazio ai due giovani sposini.

Nel frattempo, arriverà il giorno per Cesareo di testimoniare al banco degli imputati.

L'uomo sarà tesissimo, ma non si tirerà indietro e affronterà la situazione. Velasco, però, approfitterà del fatto che Cesareo sarà molto teso per screditare la sua deposizione. Infatti, l'uomo di fiducia di Genoveva Salmeron tenderà una trappola a Cesareo per fare in modo che quest'ultimo si confonda di fronte al giudice.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Velasco renderà nulla deposizione di Cesareo

Poco dopo, Bellita sarà pronta a partire da sola alla volta dell'Argentina. José e tutte le signore di Acacias 38 proveranno a convincere la cantante a non partire, in quanto il suo è un comportamento del tutto irrazionale. La donna però non si farà convincere perché l'unica cosa che vorrà fare è raggiungere sua figlia.

Nel frattempo, Velasco renderà nulla la deposizione di Cesareo, che non sarà in grado di riuscire ad individuare la dark lady del paesino spagnolo fra tre donne con il volto coperto da un velo. Infatti, a causa di tutto ciò, l'avvocato Felipe e Mendez capiranno che l'esito del processo potrebbe essere compromesso.

Successivamente, ci sarà il ritorno di Laura che però preoccuperà sia Felipe che Genoveva. Invece, Velasco non avrà alcun timore della domestica, in quanto sarà convinto che la donna testimonierà a favore di Salmeron. Intanto, Camino deciderà di aprirsi e confidarsi con Anabel.