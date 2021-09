Dallo scorso luglio le vicende della nuova serie televisiva turca Brave and Beautiful (titolo originale Cesur ve Güzel) continuano ad andare in onda nella fascia oraria pomeridiana di Canale 5, sino a quando non ritornerà in onda il programma Uomini e Donne.

Dagli spoiler su ciò che accadrà nel corso degli episodi in programma il 10 settembre 2021, si evince che Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) chiederà il divorzio al marito Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug).

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate del 10 settembre: Tahsin inizia a non fidarsi della moglie Adalet

Nelle puntate delle sceneggiato (dal titolo originale Cesur ve Güzel) che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 10 settembre 2021, dopo essere stato operato Tahsin (Miraç Sevsay) oltre ad ammettere al figlio Korhan (Erkan Avcı) di aver iniziato a non fidarsi neanche di sua moglie Adalet (Sibel Kasapoğlu) gli ordinerà di contare i fucili presenti nel loro appartamento.

Nel contempo Sühan si presenterà all’officina di Rifat (Müfit Kayacan) con la speranza di riuscire a trovare qualcuno con cui lasciarsi andare a uno sfogo: Cesur vedrà la moglie attraverso le telecamere di sorveglianza interne della struttura e, parecchio incuriosito, telefonerà immediatamente al suo amico Rifat per farsi dire il motivo della strana visita della donna.

Tahsin riceve una sconcertante notizia sul figlio Korhan, Sühan decisa a separarsi dal marito

Cesur quando sua moglie Sühan arriverà ad aggredirlo cercherà di convincerla ad andarsene dalla casa di Nisantasi senza riuscirci, visto che la stessa non vorrà saperne affatto di ascoltarlo. In particolare quest’ultima, oltre a non credere alla buona fede del marito, metterà in pratica il consiglio del potente padre Tahsin e sarà decisa a mettere la parola fine al suo matrimonio.

Cesur manifesterà il proprio disappunto quando riceverà le inaspettate carte del divorzio, da parte dell’avvocato della moglie.

Nel contempo Adalet farà visita in prigione al fratello Riza (Yiğit Özşener), invece Tahsin verrà dimesso dall’ospedale per ricevere una notizia per niente rassicurante sul figlio Korhan.

Per concludere il potente proprietario terriero sceglierà di rispettare l’accordo sancito con la figlia, visto che sarà disposto a raccontare la verità al suo acerrimo nemico: in cambio quindi Sühan dovrà separarsi dal marito.