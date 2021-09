La soap opera di origini turche Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel) prosegue la propria messa in onda televisiva su Canale 5 anche questa settimana.

Negli episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 9 settembre 2021, Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug) è certo che Tahsin Korludağ (Miraç Sevsay) sia implicato in prima persona con la morte di sua madre Fugen Karahasanoğlu (Tilbe Saran) e così lo terrà sotto sequestro per fargli ammettere le sue colpe.

Trama Brave and Beautiful, del 9 settembre: Cesur crede che sua madre Fugen sia stata uccisa da Tahsin

Nel corso del 52° e del 53° episodio in programmazione su Canale 5 giovedì 9 settembre 2021, a Korludag avrà luogo una fiera molto attesa da tutti i cittadini del paese: Adalet (Nihan Büyükağaç) approfitterà dell’evento per invitare Mihriban (Devrim Yakut) a smetterla di continuare a provare odio e rancore nei confronti di suo marito Tahsin e di accogliere invece le richieste dello stesso, seppellendo quindi l’ascia di guerra. Mentre la farmacista non riuscirà nel suo intento, Bulent (Serkan Altunorak) e Banu (Gözde Türkpençe) faranno pace.

Intanto Cahide (Sezin Akbaşoğulları) punterà il dito contro il marito Korhan (Erkan Avcı) poiché lo considererà l’autore delle missive che sono state inviate da Riza (Yiğit Özşener).

Successivamente verrà aperto il processo contro Tahsin, accusato dell’omicidio di Fugen: Cesur a sorpresa farà un passo indietro, ammettendo di non avere alcuna prova in grado di dimostrare che il potente proprietario terriero sia veramente l’assassino di sua madre. A quanto quindi Tahsin riuscirà a farla franca ancora una volta, infatti tornerà subito in libertà: nonostante ciò in realtà Cesur sarà sempre convinto che il temuto fondatore della città abbia ucciso la sua mamma.

Tahsin finisce in ospedale a causa di uno sparo, Sühan invita il padre a essere sincero con suo marito

Per scoprire la verità, Cesur sequestrerà Tahsin: quest’ultimo subirà uno sparo proprio nell’istante in cui sarà in procinto di dire al giovane come sono andate davvero le cose.

A questo punto si assisterà al ricovero in ospedale di Tahsin, che dopo essersi ripreso non perderà tempo per spingere la figlia ad annullare il suo matrimonio: Sühan (Tuba Büyüküstün) prometterà al proprio genitore di adeguarsi alla sua volontà, alla sola condizione che lui sia disposto a essere sincero una volta per tutte con suo marito circa il decesso del padre Hasan (Ali Pinar).