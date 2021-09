Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si innamorerà di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e farà in modo di allontanare l'uomo dalla sua fidanzata Cornelia Holle, tanto da organizzare un finto sequestro.

La stessa Kalenberg, inoltre, contatterà Patrick Krieger, l'ex amante di Cornelia e poi lo porterà direttamente al Fürstenhof, con la speranza che si avvicini alla donna.

Ben presto Ariane si renderà conto di essersi innamorata di Robert e diventerà anche molto gelosa dell'uomo.

Ariane cerca di allontanare Robert da Cornelia

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Ariane Kalenberg non si arrenderà e non abbandonerà l'idea di distruggere Christoph e i Saalfeld, per arrivare al suo obiettivo e appropriarsi del Fürstenhof.

La donna, infatti, organizzerà l'ennesimo inganno, ma le conseguenze stavolta saranno imprevedibili. Kalenberg si renderà conto che l'unico modo per mettere le mani sull'hotel è quello di liberarsi di ogni membro della famiglia dei Saalfeld e inizialmente si concentrerà su Robert, il più giovane. Ariane penserà di allontanare l'uomo dalla sua amata Cornelia.

Ariane organizza un finto rapimento

Ariane attuerà un piano per dividere Robert da Cornelia: inizialmente porterà al Fürstenhof Patrick Krieger, l'ex amante della donna. Poi penserà di far ingelosire la Holle, avvicinandosi sempre di più al suo fidanzato. Come ultima mossa, Ariane organizzerà un finto rapimento, dove ad essere sequestrati saranno proprio lei e Robert: il piano andrà a gonfie vele, tanto che la donna riuscirà ad attrarre lo chef.

L'esperienza assai drammatica, infatti, farà avvicinare i due sempre di più.

Durante il finto rapimento, Ariane e Robert verranno storditi e poi rapiti da alcuni malviventi, qualche ora dopo il sequestro la coppia si ritroverà chiusa all'interno di un casolare, disperso nel bosco.

Robert e Ariane fuggono dal casolare

Robert e Ariane riusciranno a fuggire dal casolare, ma non sapendo la strada di ritorno non faranno altro che vagare per il bosco senza meta, per poi ritrovarsi sempre nello stesso punto.

Alla fine, però, Robert riuscirà ad uscire dal bosco insieme ad Ariane: la particolare esperienza, farà nascere un legame assai profondo tra la coppia. Non ci vorrà molto prima che Kalenberg si renda conto di essersi innamorata perdutamente di Robert e inizialmente non saprà come gestire i suoi nuovi sentimenti.

In un secondo momento, Ariane deciderà di reprimere il suo amore e proverà a dimenticare l'uomo, lasciandosi andare alla passione con Erik.

Nel frattempo Cornelia sarà assai gelosa del suo fidanzato e lo metterà alle strette, poco dopo Robert chiederà ad Ariane di allontanarsi da lui per il bene della sua relazione. Ariane non vorrà creare altri problemi e accetterà il volere del Saalfeld, ma intanto preparerà un altro piano.