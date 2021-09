Albano Carrisi sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle. In un'intervista rilasciata al settimanale Di Più, Milly Carlucci si è detta soddisfatta per la partecipazione del cantante pugliese al dance show di Rai1. Ma non solo, con la presenza di Albano la conduttrice ha rimosso una vecchia regola, ovvero quello di portare in pista concorrenti provenienti dai Reality Show.

Il passo avanti

Per anni il cast di Ballando con le Stelle ha visto giornalisti, attori, cantanti, ballerini e sportivi ma mai concorrenti che in passato avevano preso parte ad un reality show.

Come riferito da Milly Carlucci, chi proveniva da un reality non era ben accetto sulla pista di ballo.

Oggi, la conduttrice sembra avere fatto un passo indietro. Con l'ingaggio di Albano, Carlucci ha rimosso il veto. Al momento, non è chiaro se la presenza del cantante pugliese sia solamente un eccezione oppure, la presentatrice abbia deciso di cambiare le "regole del gioco".

Le parole sul cantante

Milly Carlucci ha parlato della presenza di Albano Carrisi a Ballando con le Stelle. La diretta interessata si è detta onorata per avere un cantante di tale calibro nel suo programma in veste di concorrente: "I grandi come lui non temono sfide". Tuttavia, Carlucci non ha nascosto di avere corteggiato a lungo il "Leone di Cellino San Marco".

A detta della conduttrice, il 78enne ha l'opportunità di tradurre in danza la musica popolare. Milly Carlucci si è detta sicura che il cantante tra un valzer e un tango, delizierà i telespettatori anche dei suoi acuti. Infine, la conduttrice del dance show è tornata sulla presenza di Albano: "Non è da tutti avere l'umiltà di mettersi in gioco e di farsi giudicare dai nostri giurati".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il cast di Ballando

I riflettori su Ballando con le Stelle si accenderanno da sabato 16 ottobre. Nonostante i rumor, i giurati sono stati confermati. Dunque, i telespettatori vedranno nuovamente Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Tra i ballerini professionisti, l'assenza di Raimondo Todaro è certa: il maestro siciliano ha deciso di lavorare con Maria De Filippi ad Amici.

Veera Kinnunen invece, sarà in panchina per un anno per via della gravidanza. Al contrario, Alessandra Tripoli dopo la maternità tornerà in pista e secondo gli addetti ai lavori potrebbe essere lei la maestra di Al Bano.

Per quanto riguarda i concorrenti, si mormora: Maddalena Corvaglia, Paola Barale, Mietta, Valeria Fabrizi e Sabrina Salerno. Nel parterre maschile invece, dovrebbe scendere in pista Federico Fashion Style, Fabio Galante e Dj Albertino. Marco Castoldi in arte Morgan è già stato ufficializzato mentre Marcell Jacobs sarà ballerino per una notte.